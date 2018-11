Jaume I cabalga de nuevo

«Al mon d'avui, però,/li cal la nostra lliçó no escrita/en gruixuts llibres d'història/

i la lentitud d'aquest riu –n'estic segur–/

convertiria en diàleg les lluites i furors del temps present». Joan Riera (1966)

Oslo es Nobel . Los Àngeles, oscars cinematográficos. Oviedo es príncipe de Asturias. Pero València no es Jaume I. Los Premis Jaume I no se sabe si son gasto o inversión. Un fasto gratuito a nada conduce si no trasciende su proyección más allá del perímetro del País Valenciano. Nadie está por gastar recursos y esfuerzo sin retorno. La convocatoria de los Premis Jaume I ha suscitado la polémica de la incapacidad de dedicar atención a temas de mayor enjundia. El director ejecutivo de los premios Javier Quesada -economista de pro- se ha disculpado. A su lado, José Vicente Guillén de la F. V.E.A., un abnegado hombre de ciencia. La responsabilidad de la escaramuza publicitaria, que ha escandalizado, es de afamada factura y recuerda otros desvaríos que han asombrado al público valenciano. ¿Ocurrencia o desparrame creativo?

Nervios. El lance no pasa de ser extralimitación para despertar conciencias y dar un aldabonazo. Si queréis premios, ahí los tenéis. Ahora habréis de concluir si son rentables para los empresarios que salen del armario, en la fama de los galardonados o en la marca-país de un corredor ferroviario que le permita ir más allá. Los motivos de la provocación -flamenco, siesta, playa, paella, tapas y toros- han conseguido desatar fuerzas políticas contradictorias del calibre de Podemos, Compromís y Ciudadanos. Serían una anécdota de no encontrarnos en celo preelectoral 2019.

Patinazo. No es saludable que los protagonistas de estos excesos, prosigan en el empeño de vituperar a los contrarios. Sin discernir y utilizando argumentos baratos. Es estrambótica la sobreactuación del líder doméstico de Ciudadanos, Toni Cantó, a coro con su jefe, Albert Rivera, para acusar al Consell de la Generalitat -¿el tripartito?- de la autoría en la pirueta publicitaria. Son actuaciones que desnudan el oportunismo de sus protagonistas y los descalifican en el ejercicio de la política que pretenden dominar. Un patinazo en toda regla. Cuando hay que mirar a los patrocinadores de los premios. Todos merecen reconocimiento más que ataques por la espalda. Presidente de Honor, Felipe VI.

Nimiedad. Los Premis Rei Jaume I nacieron en 1989. Vienen de los Premios a la Exportación que otorgó la Cámara de Comercio de Valencia a partir de 1973, bajo la presidencia de José Antonio Noguera de Roig. Se transformaron en Premios Cámara, coincidiendo con la convocatoria, por el Consejo de Cámaras, de la Noche de la Economía Valenciana, de ámbito autonómico. De este proyecto, surgió la idea de un premio, importante en dotación y repercusión, al nivel –fue la pretensión—de un premio Nobel de Economía. Aquel envite nació del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana. Y estallaron los celos de la patronal: Pedro Agramunt y José María Jiménez de la Iglesia, al frente.

Sobresalir. Las facultades económicas de la Comunitat Valenciana son sus señas de identidad. Era la contraposición entre la España centrípeta y las áreas periféricas, donde el hecho diferencial valenciano tenía que prevalecer. La iniciativa, como recuerda el expresident de la Generalitat, Joan Lerma, surgió en la presidencia cameral de Enrique Silla. Pasó de ser un premio cameral de Economía a denominarse Jaume I. Apadrinado por la Generalitat, para ir a la Fundación de Estudios Avanzados, embrión de la actual Fundació Premis rei Jaume I. Idea de José María Gil Suay -después defenestrado por la miseria empresarial- y capitalizada por el arquitecto Jesús Otegui desde presidencia de la Generalitat.

Trascender. En la Comunitat Valenciana, distraídos por lo accidental, se olvida lo que importa. Javier Quesada, gestor de los Premis Jaume I, debe centrarse en dar a estos galardones, notables para la Comunitat Valenciana, la oportunidad de ser conocidos y valorados fuera del territorio autonómico. Estos premios sólo tienen sentido si sobrepasan las fronteras valencianas con repercusión internacional. No se consigue con una campaña publicitaria de paellas y flamenco, sino con una acción continuada de prestigio en los foros mundiales, donde se consigue el marchamo de calidad y excelencia.

Marca y misión. No se ha alcanzado el objetivo. Las etapas iniciales están ahí. La marca es la mejor. La solera no se puede perder. Sin quedarnos en la frivolidad de que con la Copa del Amèrica y la automovilística Fórmula 1, València y la Comunitat Valenciana se situaron en el mundo. No es verdad. Con esos dos eventos y la Ciudad de las Artes y las Ciencias, se alcanzó el estrellato en mala gestión y desvergüenza. Varias generaciones endeudadas hasta las cejas. ¡Menuda herencia! Así se nos conoce por la responsabilidad de políticos indignos que, uno a uno, acaban entrando en prisión. Los Premis Jaume I tienen la misión de borrar la mala imagen y situar al País Valenciano donde se merece. De otro modo sobran.