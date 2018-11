Los temporales ocurridos en España estas semanas pasadas, básicamente en el litoral mediterráneo, pero también en Canarias, nos proporcionan una lección clara: el dominio público, en dos elementos básicos del medio natural -ríos y costas-, no se respeta como se debiera.

En el caso de las inundaciones, hay una usurpación del mismo por usos urbanos, industriales y de infraestructuras que no han respetado el trazado de los ríos. Esto ha afectado tanto al propio Dominio Público Hidráulico como a sus zonas de afección y salvaguarda, para las que la ley de aguas permite usos siempre y cuando se garantice la seguridad de las personas. Pero hemos comprobado que hay mucho construido de décadas pasadas que ha hecho caso omiso a los avisos dados en trabajos de investigación y cartografías de análisis del riesgo natural, que existían, pero se prefería no consultar, no conocer o, directamente, no hacer caso. El resultado, siguen produciéndose daños económicos importantes y pérdida de vidas humanas por edificaciones en territorio fluvial, que están donde no deberían estar.

Por su parte, el dominio público marítimo-terrestre tampoco se respeta como supone la ley. La modificación de la ley de costas de 2013, con la ampliación caprichosa de los períodos de concesión en Dominio Público Marítimo-Terrestre durante 75 años más, haciendo caso omiso al problema del cambio climático y del incremento de los temporales marítimos extremos, pone en riesgo, aún más, la vida de las personas. Lo hemos comprobado en las imágenes indignantes del edificio en el norte de Tenerife. ¿Qué hace ese edificio ahí, en primerísima línea de costa?, se preguntaban muchos. El problema es que edificios así hay muchos en las costas españolas, lindando directamente con el mar. Y van a estar ahí siete décadas más, gracias a los cambios en la normativa de costas. Y todo ello con una atmósfera y unos océanos calentándose y produciendo eventos extremos con mayor frecuencia. Las normativas ambientales hay que cumplirlas también. Y si se modifican deben seguir una premisa principal: el respeto a la vida humana y a la naturaleza.