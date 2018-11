Ciudadanos de segunda

Si no votas, cuentas la mitad. O menos. Eso es un hecho. Que hay ciudadanías de segunda, de tercera y hasta de ordinal en negativo es una evidencia social palmaria. De entre todos los desterrados en ese cajón de la vergüenza, me quedo hoy con los niños en cuanto que sujetos pacientes -¡y cuánto!- de la violencia machista. Nos dotamos de una ley integral de violencia de género en 2014. En este tiempo, ha habido sesudos debates que han llevado a mejorar -creo- las herramientas para proteger a las mujeres. Pero, ¿qué se ha hecho por los menores? Tan poco, que 14 años después estamos debatiendo sobre la conveniencia de considerarlos o no víctimas directas en la valoración de riesgo. ¿En serio? ¿Tan poco cuentan en las agendas políticas? No solo están ahí cada día que a su madre le hunden la autoestima, le marcan el alma y la cara y la anulan como persona. Es que, además, son la diana de la perpetuación del machismo. Aunque solo sea por eficiencia económica, ¿no será más barato sacarlos de ese infierno que pagar luego las consecuencias? Por no volver a hablar de las indemnizaciones...