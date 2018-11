Gibraltar on the rocks

No vull deixar passar el que és menú de tots els noticiaris —el Brèxit i la sobirania britànica sobre Gibraltar— sense ficar-hi cullerada sopera. Com que govern i oposició han posat un parell d'allò que ja sabem per veure qui segrega més testosterona patriòtica, és tot un plaer tirar aigua al vi xovinista: si la situació torna a 1713, Gibraltar serà espanyol i Catalunya independent. Però que no s'angoixen els de «Gibraltar y cierra España», la frase és condicional i no és possible tornar al passat. Vaja, que si el «Justo derecho de conquista» val per a la Corona d'Aragó, també val per a Gibraltar. Així que, a plorar al racó, patriotes de saló. Per compensar el disgust, fullegen el Tractat d'Utrecht com eixes revistes per adults que la jovenalla sosté amb una sola mà (i no m'estiren la llengua, que hi ha roba estesa).

El nacionalisme espanyol, que veu la brossa a l'ull dels nacionalismes perifèrics, però no la biga en el propi ull, continua tenint mentalitat d'imperi. Va perdre les colònies d'ultramar, però manté l'actitud colonitzant amb la perifèria. Bé que ho sabem quan menystenen la nostra llengua. I els «llanitos» també ho saben. I per a ser colònia d'Espanya prefereixen ser-ho de la Gran Bretanya, que almenys permet els referèndums (en 1967 i en 2002). I la voluntat de no ser espanyols és tan inamovible com el Penyal en què viuen. Només faltava veure els australopitecs cridant «a por ellos» per adonar-se com és de vomitiva la caverna espanyolista.

Si els nacionalistes espanyols creuen que Gibraltar és una colònia i això no cap al segle XXI, què fan amb Ceuta i Melilla? Tan anacròniques són les colònies en Àfrica com al Vell Continent. Espanya va cedir a perpetuïtat Gibraltar als britànics a canvi que no ajudaren els catalans durant el setge borbònic en la guerra de Successió. Així que, si voleu recuperar Gibraltar, envieu els piolins. Au vinga! «A por ellos», valents. Ah, que no és el mateix apallissar vellets que volen votar que agredir una gran potència. Covards!