Pintando muros

La capacidad humana para manifestar su parecer y disconformidad en cualquier ámbito de la vida es, y ha sido, una forma de expresión a lo largo de los siglos. Se han encontrado pintadas y escrituras en muros de ruinas romanas, en la edad media y más recientemente, en este siglo pasado.

También es cierto que todos podemos tener derecho a expresar nuestra opinión en muro ajeno, otra cosa es que sea lícito y aceptable. También es cierto que en la lógica del respeto hay una línea muy fina que no se debe traspasar; y es aquella que con sus palabras y mensajes incitan al odio, la división o el insulto. Para los que lean esta columna, les diré que soy de Torrent, capital de L'Horta Sud con más de 85.000 habitantes. Un municipio que siempre ha sido un ejemplo de tolerancia y respeto, un municipio que se siente orgulloso de sus raíces, de sus diferentes credos y religiones, porque es plural. Un municipio tolerante, que sabe reconocer que sus riquezas más grandes son sus propios ciudadanos, venidos durante décadas de diferentes zonas de España y del mundo. Un municipio que no consiente el sectarismo y que su máxima es el respeto y la tolerancia.

Pues bien, esta semana, mi municipio, la ciudad de todos los torrentinos: Torrent, amaneció con unas pintadas muy duras en el muro de un centro educativo. Unas pintadas que incitaban al odio a todos los que confesaban esa religión. Unas pintadas expuestas en plena vía principal, con total impunidad ni respeto a los más de 800 alumnos que asisten al centro, desde los cero años hasta los ciclos formativos.

La expresión de intolerancia y sectarismo no tienen, ni puede tener ninguna justificación. La expresión de un pensamiento de forma tan cobarde dice muy poco de quien la pinta. Y lo que si es cierto, que no es extraño que se amanezca con tales pintadas cuando desde algunos ámbitos se incita al odio y la división. Buscar chivos expiatorios en diversos grupos de la sociedad en diferentes épocas de nuestra historia ha sido, y es, una constante. Pero esa constante no es razón para justificar dicha acción. Estamos en un país democrático. Donde cada uno puede dar su opinión, nos guste o no, pero donde la libertad para exponerla no debe ser nunca un acicate para generar odio y violencia ante cualquier grupo, ante cualquier asociación, religión, raza o diferencia. Si algunos no saben vivir en democracia deberían estudiar la Historia, aprender de los errores del pasado, valorar el presente y vivir en pleno respeto entre todos.

Pintar un muro, escribir un comentario que incita al odio es alzar los muros de la división y el sectarismo. Experiencias recientes de la historia donde grupos intransigentes han «marcado» con estrellas, cruces o símbolos a otros ciudadanos están muy presentes en la memoria. Hacer posible que esto no vuelva a suceder está en nuestras manos. En lugar de pintar muros, derribemos los que nos separan y busquemos siempre el respeto sobre el otro. Ganaremos todos, ganara la DEMOCRACIA.