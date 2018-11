La humanitat i la mesquinesa

El rescat de dotze migrants d'aigües del Mediterrani per part del pesquer de Santa Pola «Nuestra Madre de Loreto» no ha fet més que posar en evidència la greu contradicció entre els drets humanitaris i la mesquinesa de les lleis i els estats. No és una qüestió nova, en absolut, perquè s'ha viscut en moltes altres ocasions de la història de la humanitat. De sobte, les persones es converteixen en un problemàtic ramat per als estats que defugen responsabilitats i busquen subterfugis per a no assumir les seues obligacions humanitàries. Cal recordar, una vegada més, el tracte inhumà, cruel i mesquí que van rebre l'any 1939 els més de mig milió d'espanyols que van haver d'exiliar-se a França després de la Guerra Civil.

Més enllà de l'entramat d'interessos, legislacions i les polítiques de curt abast i extensió ètica dels països implicats, i tot i acceptar que es tracta d'un problema complex, el fet és que ningú que no siga un miserable pot negar l'ajuda a dotze persones que de segur que s'hagueren ofegat en les aigües del Mediterrani. La legislació marítima obliga a rescatar els migrants i portar-los al port més pròxim, en este cas Líbia, però estes persones no volen de cap de les maneres tornar a les costes d'este país africà.

Si no fóra perquè es tracta d'un drama humanitari de primera magnitud, més enllà de qualsevol ficció, el guió d'este succés l'haguera pogut subscriure el mateix John Steinbeck, amb escenografia d'Alfred Hitchcock, i posar sobre la taula la desesperació de migrants que fugen de les costes de Líbia, motivats per la misèria, la violència i els enfrontaments tribals en diferents països africans, i els tripulants d'un pesquer valencià que treballen per guanyar-se dignament la vida davant la campanya de Nadal.

La qüestió existencial d'este hipotètic film seria si cal mirar cap a un altre costat i continuar endavant i evitar fastigoses i sovint perilloses complicacions que entorpeixen la possibilitat de continuar amb el treball o prestar ajuda, socórrer els nàufrags, i caure en el parany de les misèries internacionals, la diplomàcia, els interessos polítics i la patètica estratègia de la Unió Europea per afrontar amb valentia este greu problema humanitari. Bloquejat per esta qüestió entre el sud de Sicília i les costes de Líbia des de fa una setmana, el pesquer continua sense rebre cap resposta per part de la diplomàcia internacional.

Ni Itàlia ni Malta han volgut fer-se càrrec del problema, la política de la Unió Europea és estèril, totalment incapaç d'afrontar i resoldre el conflicte. El Defensor del Poble i la Generalitat Valenciana han demanat a l'Estat espanyol acollir els migrants, però les autoritats espanyoles diuen que la seua destinació ha de ser Líbia. Casualment, no és la primera vegada que la família Durà de Santa Pola, José, i ara el fill, Pascual, han hagut de socórrer persones. Una llàstima que la humanitat d'estes persones, la dignitat moral i ètica que demostren, siga enfosquida, de nou, per la mesquinesa dels estats i les lleis.