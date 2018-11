Los ministros de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de la UE han adoptado este lunes por la noche un deplorable acuerdo sobre las oportunidades pesqueras en el océano Atlántico europeo para 2019 y 2020. El acuerdo afecta a especies de profundidad como besugo, sable negro y diversos tiburones. Oceana alerta de que la decisión es contraria a las medidas de conservación recomendadas para estas vulnerables especies y que no está alineada con la Política Pesquera Común, que establece que toda la pesca debe ser sostenible en 2020 en la Unión Europea.

«La Comisión Europea y el Consejo de Ministros de la UE han bajado el listón para las especies de aguas profundas y han creado una Política Pesquera Común a dos velocidades. Sin embargo, la legislación es clara: la Unión Europea debe acabar con la sobrepesca y todo el pescado debe capturarse a niveles sostenibles en 2020, incluyendo los más vulnerables», afirma Lasse Gustavsson, director ejecutivo de Oceana en Europa. «Los ministros de pesca han escogido no ver nada, no oír nada y no decir nada sobre las profundidades marinas. Ellos son los responsables de la conservación de los mares europeos y su actitud es sencillamente inaceptable».

La decisión de los ministros establece límites de capturas por encima de las recomendaciones científicas para más de la mitad de las poblaciones de peces en 2019 y 2020. Además, los ministros decidían hasta el año pasado sobre 20 Totales Admisibles de Capturas (TAC) para las aguas profundas, pero a partir de hoy 6 de estos stocks dejarán de estar gestionados y carecerán de medidas de conservación. Esto afecta a stocks de sable negro, granadero y brótola.