No se aceptan amenazas

Todo avance que amplía derechos políticos y sociales limita o hace retroceder los privilegios de quienes han dominado histórica e ideológicamente el ámbito económico, social y político. Y ese avance desencadena una reacción contraria, de una fuerza y violencia proporcional a la pérdida de poder que ocasiona a esos grupos acostumbrados a la supremacía sobre el resto. Es en España especialmente donde da la impresión de que todavía no hemos aprendido a convivir ni a gestionar nuestras diferencias ideológico-políticas. Vamos, como si nunca nos hubiéramos creído realmente ni el artículo 16 ni el 20 de la Constitución Española que garantizan la libertad ideológica y de expresión, respectivamente.

El activismo feminista y por la diversidad sexual LTGBI, los movimientos en defensa de la lengua y cultura propias, en defensa de los derechos de las personas migrantes o antifascistas, están siendo objeto en los últimos años de una violencia cada vez más explícita, favorecida por el contexto de anonimato y percepción de impunidad que propician las redes sociales. Actualmente estamos asistiendo a la persecución que algunos grupos religiosos integristas y/o de extrema derecha han dirigido hacia quienes se expresan y posicionan contra lo que entienden como unos valores sacrosantos. Denuncias, juicios y condenas hacia quienes, desde el ámbito de la música, el teatro, el humor, el periodismo o la política, ponen en cuestión, rechazan o se mofan de cuestiones como la monarquía, el franquismo, la religión católica o los símbolos patrios.

Una persecución ideológica en toda regla en la que están siendo colaboradores necesarios la parte más retrógrada del sistema judicial así como formaciones políticas como el Partido Popular, Ciudadanos o su versión, libre de contención y corrección política, Vox.

Los totalitarismos ideológicos no van a imponerse. Las instituciones públicas hemos de estar a la altura y recordar nuestras obligaciones y responsabilidades. La más importante: garantizar los derechos y libertades fundamentales y la cohesión social. Estoy convencida de que quienes, por acción u omisión, están contribuyendo actualmente a aumentar la violencia, las amenazas, los linchamientos públicos, la propagación de la intolerancia y los discursos de odio, quedarán barridos de la historia cuando esta fase convulsa sea superada. Porque pasará. Segura de que una mayoría social rechaza este estado de crispación y persecución, rechaza la violencia y las imposiciones. Especialmente las mujeres y la juventud.

En unos días lanzamos una campaña que trata precisamente de concienciar sobre nuestra responsabilidad individual en la generación y propagación de la intolerancia y los discursos de odio en las redes sociales. València no acepta amenazas. Rechaza el chantaje contra los espacios que programan actuaciones de artistas y periodistas perseguidos. Y su gobierno municipal no va a permitir que esas amenazas coarten la libertad creativa y empresarial, la libertad de todas y cada una de las personas que viven en esta ciudad para, por ejemplo, asistir o no asistir a un evento determinado. No vamos a ceder a ningún chantaje de grupúsculos fanáticos violentos en vías de extinción.