Balance de un otoño lluvioso

Después de un mes de un otoño en general tan movido respecto a las condiciones meteorológicas a orillas del mediterráneo y un mes de noviembre que hasta estos últimos días no le ha ido a la zaga, ahora que se ha instalado la calma y el tiempo anodino en nuestra zona y que parece que va para largo, es el momento perfecto de hacer bagaje de los episodios ocurridos. Intentaremos analizar cómo ha sido su seguimiento y las consecuencias que ha tenido la torrencialidad de las lluvias registradas. En general en el arco Mediterráneo el trienio septiembre-noviembre ha sido un otoño meteorológico húmedo o muy húmedo, aunque existen excepciones como el interior sur de la provincia de València y algunas comarcas alicantinas, todo ello debido en gran parte a la que la componente predominante de los vientos marítimos mediterráneos no era la más favorable para que la orografía reforzara las lluvias en la zona. Por contra, las zonas donde las componente este y Sureste suelen tener una mayor influencia en general han recibido mayores precipitaciones, aunque la comarca del Alacantí podría ser una de las más sonadas excepciones.

Solo hay que visitar la web de AVAMET en su apartado 'MXO precipitació' para ver los acumulados anuales que han quedado para buena parte de la C. Valenciana. A diferencia del año pasado, en el que el otoño pasó sin pena ni gloria, este ha cumplido de sobra: es la estación más lluviosa del año. Y las lluvias se han producido de forma torrencial en muchos casos, acumulándose gran cantidad de litros en pocas horas. De hecho ha habido hasta 6 días consecutivos en los que se ha superado o rozado los 100mm acumulados entre el 14 y el 19 de noviembre. Hecho que, si bien es cierto que ahora gracias a AVAMET el número de estaciones es mucho mayor a hace unos años, equipara este episodio en algunos aspectos al de octubre del año 2000. En el balance se tiene que incluir la parte negativa: pérdidas humanas y materiales, sobre todo en Mallorca y Málaga. Pero a diferencia de la creencia popular de que lo que nos ocurre a cada uno en nuestro pueblo cuando viene la TV por temas meteorológicos es lo más extraordinario ocurrido en siglos, este tipo de situaciones mediterráneas es muy habitual. Cada año se centra en una u otra zona, hay años como el pasado que no hubo apenas lluvia, pero el otoño tiene estas cosas. Otro otoño más el refrán valenciano «a vora riu no faces niu» (cerca del rio no hagas nido) ha tenido razón.