Mujeres rurales, un principio sin final

Ya hemos conseguido que el sector agroalimentario hable de «Mujeres rurales». Una meta que hace cinco años nos propusimos cuando FADEMUR-PV dimos nuestros primeros pasos en la Comunitat Valenciana. Hacer de un sector difícil, envejecido, masculinizado y bastante machista, uno más igualitario y lleno de oportunidades. En nuestro I Encuentro de Mujeres Rurales de la Comunitat Valenciana, que celebramos en Biar, quisimos ser más ambiciosas e instamos a la Consellera de Agricultura, Elena Cebrián, a que aplicara en el sector medidas que busquen la paridad en los órganos directivos. Si aspiramos a tener un sector más profesionalizado no puede ser en ausencia, como siempre, de las mujeres, que no están ni se les espera en cooperativas, sindicatos, consejos reguladores, comunidades de regantes, etc.

Porque esto no se soluciona poniendo a una mujer en la foto y decir que se ha avanzado, porque esa «una» no es ni debe ser una heroína. Debe buscarse un equilibrio y una representación proporcional a las mujeres que formen parte de la organización. Y no, no vale excusarse tras la frase «no encontramos mujeres que quieran estar en los consejos directivos». Lo mismo se decía en política y, al menos cuando se trata de listas en las que votamos la ciudadanía, la paridad existe. Las mujeres aparecieron! No duden que las mujeres vinculadas al sector agroalimentario también están y aparecerán. Sólo hay que darles el espacio que les corresponde.

Pero en nuestro I Encuentro hablamos de muchísimos más temas que ocupan y preocupan a las mujeres que viven en nuestros pueblos, como el reto de la despoblación, las posibilidades de emprendimiento o el feminismo rural.

Si no hay futuro para las mujeres en el mundo rural, éstas se van, de aquí viene la despoblación. Necesitamos pues cambiar y diseñar políticas específicas para dotar de un enfoque de género a los pueblos para combatirlo. Y debemos hacerlo tratándolas de forma desigual, pues tratar a lo desigual de igual forma, solo mantiene la desigualdad. Más de 500 personas participaron a lo largo de los dos días del encuentro en Biar, donde Gestalmur-Coop.V. recibió el premio Fademur-PV a la Mejor Iniciativa Rural en Femenino 2018. Una empresa de economía social de servicios de proximidad de la Serranía de Valencia que se ha convertido en proyecto piloto referente en la Comunitat.

Quedó demostrado que, cuando las mujeres trabajamos juntas, nace la sororidad, la empatía y la ambición (sana) que tenemos como colectivo que se sabe la mitad de todo y, por tanto, quiere ser la mitad de todo. Y es que por algo nuestro lema es «Juntes som més fortes!».