La presencia y los zombis

Todavía no hace mucho se podía escuchar decir de alguien que tenía muy «buena presencia», normalmente referido a varones. Era una forma elusiva de decir que se trataba de un hombre apuesto o elegante. Secundariamente significaba también que su presencia no pasaba desapercibida y se hacía notar por todo lo anterior o por cualquier otra cualidad que resultara atractiva.

Las palabras entran en uso o desuso por razones no siempre claras, pero el idioma ha ido abandonando progresivamente todas las expresiones con más poder de evocación que de descripción, y tal vez ese sea también el caso. De cualquier manera, lo cierto es que hoy no se usa apenas, ni con ese giro expresivo ni con otros, salvo empleos muy específicos como, por ejemplo, para distinguir entre modalidades de estudios presenciales frente a los on line o telemáticos.

Sin embargo, las palabras que se apagan arrastran con ellas todo un mundo de sentidos y connotaciones que se vuelven menos apreciables. De ahí que nosotros apenas percibamos la estrecha relación que media entre la presencia y el presente como forma del tiempo. Para apreciarlo es necesario reparar en que la distracción es una forma de ausencia, de no estar en lo que se está, que nos aparta del momento presente llevándonos con la memoria al pasado o con la imaginación al futuro, ya sean reales o ficticios. Así que para quien no consigue estar presente el presente se le esfuma.

Y es que del mismo modo que la falta de imaginación empobrece el futuro y la perdida de la memoria desvanece el pasado, la debilidad del esfuerzo por estar en lo que hacemos disipa nuestro presente, pues el presente para ser vivido requiere de un esfuerzo de presencia, por así decir. Por desgracia, es fácil encontrar a personas en su trabajo que están intentando esfumarse de su presente porque se les hace cargante o insoportable. Se les reconoce por el gesto de ausencia y fastidio con el que evitan ponerse del todo en lo que hacen, o se ponen solo lastimosamente.

Quien no consigue o no quiere ponerse del todo en lo que hace padece una enfermedad muy grave del espíritu, pues se descompone en vida. Por eso su fisonomía y sobre todo su psicología tiene los rasgos del zombi: realiza sus funciones con el automatismo ausente de quien no está pero tampoco puede dejar de estar físicamente, es decir, de quien solo está de cuerpo presente, como decimos de los muertos.

La inexpresividad ausente y cadavérica con la que se suele caracterizar a los zombis, es una buena metáfora de la existencia inapetente que arrastran los enfermos de ausencia. Es muy difícil que esa enfermedad no se expanda a otras dimensiones de la vida sumiendo a la víctima en una existencia fantasmal. Puede verse en los cafés, entre las familias y en los lugares de diversión: personas que están unas junto a otras en perfecta soledad, ausentes de todo y de sí mismos, vivos pero abatidos por el sopor de la ausencia en un presente inhabitable.

Y es que la ausencia es como una muerte anticipada que pone un gesto de tristeza en el alma, y que muchas veces emerge inevitablemente también en el rostro de los que se arrastran por la vida como muertos vivientes. Son muchos, y además se contagian por su sola presencia, es decir, por su ausencia que absorbe la vitalidad ajena y enfría todos los ambientes y climas de la vida.

La literatura de zombis aconseja con razón no ponerse a su alcance y evitar su contacto o cercanía: escapar es lo prudente. Pero no ofrece ninguna cura ni sugiere la solución para contrarrestarla cuando todavía es solo una infección. Sin embargo, los rastros de la solución que buscamos se encuentran en las cercanías de la palabra cuyo olvido nos ocupa. En efecto, hay un tercer sentido de la palabra presencia que esconde la fórmula del antídoto. Además del presente temporal y de la presencia como antónimo de la ausencia, en castellano utilizamos el mismo término para decir que se ha hecho un regalo: hacer un presente.

Y es que la única forma de superar la ausencia es colmar lo que hacemos de nosotros mismos poniéndonos por entero, es decir, personándonos en lo hecho con la libérrima gratuidad del que se convierte a sí mismo en un presente, en una prenda de de todo lo que sabe, de todo lo que es y ama. Esa resplandeciente presencia en lo hecho del que lo hace para beneficio de otros, yo la he visto en funcionarios expidiendo billetes de tren, en limpiadoras amables, en profesores entregados, en policías serviciales, en médicos comprometidos, en cocineros amantísimos, en jardineros cuidadosos, en alumnos interesados, en amigos leales, en enamorados, en niños y en todas las personas felices: solo el que se convierte en un presente mediante lo que hace, aunque sea meramente estar, está realmente en el presente y se libra de la ausencia.

Y cuando no se trata de prestar un servicio o cumplir una obligación, sino de darnos a nosotros mismos como presente para otra persona, entonces lo que hacemos es transformarnos elaborando nuestro aspecto, adornando nuestra apariencia por todos los medios disponibles hasta transfigurarnos. Es decir, procuramos conseguir una buena presencia, incluso arrebatadora si fuera posible, para agradar y adornar el momento presente como irrepetible, inolvidable y lleno de una dicha inimaginable: mejor que cualquier pasado o futuro posibles, o prenda suya.

Ese colmo de la presencia la vuelve increíblemente real. De hecho, si esa presencia real no sucede nunca, entonces inevitablemente buscaremos escapatorias hacia pasados o futuros consoladores, y la ausencia ira ganando espacio en nuestras almas y devaluando su presente. Pero si es posible, entonces sabremos bien lo que es la «buena presencia» que distingue a los vivos de los muertos, o mejor, que distingue la vida de la muerte en vida de los zombis, de los que ya no tienen nada que ofrecer, nada con lo que hacer un presente, ni vivir el presente, ni vencer la ausencia.