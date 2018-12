Hui, amb el primer diumenge d'Advent, l'Església comença a preparar-se per al Nadal. Seran quatre diumenges, on enguany ens acompanyarà l'Evangeli de Sant Lluc, en els quals la litúrgia ens presenta uns textos que ens serviran per acollir en els nostres cors el Déu Infant, el fill de Maria que ve a salvar-nos. Ja el cant d'entrada de la missa de hui ens crida a l'esperança per mitjà del salm 24: "A vós Senyor eleve la meua ànima; Déu meu en vós confie". I és que aquest temps d'Advent és una crida a l'esperança, ja que l'Església es prepara amb goig a rebre el Messies.

També la primera lectura, del profeta Jeremies (33:14-16) ens convida a esperar aquell que vindrà per fer realitat les promeses fetes a la casa d'Israel i a la de Judà: "Faré nàixer a David un plançó bo, que es comportarà amb justícia i bondat ". A aquesta lectura el poble contesta amb el salm 24, que ens crida a conèixer les rutes, els camins del Senyor, el Déu que ens salva.

La segona lectura, de la primera carta de Sant Pau als cristians de Tessalònica (1Te 3:12;4:2), l'Apòstol dels gentils ens crida a créixer en l'amor dels uns als altres, per tal d'esdevenir sants i nets de culpa davant Déu, el dia que el Senyor vindrà a nosaltres.

Finalment l'Evangeli de Sant Lluc (21:25-28,34-36) ens exhorta a estar a punt per rebre el Senyor, que vindrà "sobre un núvol, amb poder i amb una gran majestat".

Cal destacar que la litúrgia durant els tres primers diumenges està centrada en l'última vinguda gloriosa de Jesucrist, al final dels temps, mentre que partir del dia 17 de desembre se centra en la vinguda històrica de Jesús, fa dos mil anys.

Enguany, en aquesta primera setmana d'Advent, celebrarem la Concepció Immaculada de Maria, la Mare Verge que acollí en el seu si el Déu fet home. Per això Santa Maria, un any més, ens acompanya en la preparació del Nadal, per tal que el nostre cor esdevinga, com el d'ella, un cor acollidor del Déu Infant.

En aquest diumenge primer d'Advent, l'Església ens demana estar atents perquè res ni ningú no ens furte l'esperança. I és que sense esperança acabem tancats en nosaltres mateixos, sense il·lusió per a viure, per a compartir la vida, per a aproximar-nos als qui sofreixen.

L'Advent ens convida a viure vigilants, com els centenelles a la nit, perquè cap estament o dificultats no mate les llavors de l'esperança sembrades en el nostre món. Per això hem de descobrir la presència de Déu en les coses menudes, aparentment insignificants. Hem de descobrir Déu en el treball pacient i desinteressat de tantes persones, en la solidaritat i en la fraternitat que sempre han de ser més fortes que l'egoisme i l'individualisme. L'Advent ens exhorta a no caure en el capitalisme desenfrenat que exclou els més dèbils de la societat. Per això és missió dels cristians no callar davant les injustícies i denunciar el consumisme que converteix les persones en coses i que mata els anhels més humans. Hem de construir cada dia, des de l'esperança, la civilització de l'amor que obri camins i horitzons nous. Hem de desemmascarar la trampa del viure al màxim, mentre, amb indiferència, oblidem els qui malviuen per falta de recursos i de sentit. Hem de apostar per la justícia i per la veritat enmig de tantes mentides i tantes injustícies. D'aquesta manera construirem un món més humà i més fratern, on la pau siga el signe d'una societat en diàleg i en recerca de comunió i d'unitat.

Com diu la germana Maria Trullols, religiosa vedruna, "esperar és la força en el camí i la llum en la foscor. És crear en el nostre fang, espais d'eternitat".

Hui, amb el primer diumenge d'Advent, fem present el Crist que recapitularà la història al final dels temps.

En el nostre camí cap al Nadal, seria bo, com ens proposava el diari Levante (21 de novembre de 2018) i de cara a preparar el naixement de Jesús, que cada família construira un calendari d'Advent, per tal d'avançar dia a dia a l'encontre del Déu Infant el Déu-amb-nosaltres.