Cometa a la vista

El cometa Wirtanen se aproxima a la Tierra. No es un astro nuevo, sino un viejo conocido de los astrónomos, ya que fue descubierto en 1948 por el norteamericano Carl Wirtanen, con cuyo apellido se bautizó en su honor. Su periodo orbital alrededor del Sol es corto, de apenas cinco años y medio, por lo que se trata de un asiduo viajero de nuestra contornada dentro del Sistema Solar. La novedad en 2018 reside en que es probable que en las próximas semanas alcance el brillo suficiente para que podamos observarlo a simple vista, a pesar de que todavía existe mucha incertidumbre sobre ello. Lo que sí es seguro es que el próximo día 12 alcanzará su perihelio, es decir, su mayor proximidad al Sol, y cuatro días más tarde, el 16 de diciembre, se colocará en su punto más cercano a la Tierra, con una posición favorable para que podamos verlo en buenas condiciones. En esas fechas se moverá por la constelación de Taurus, en una perspectiva visual cercana a las estrellas Aldebaran, perteneciente a la propia Taurus, y Capella, de la vecina constelación de Auriga. Esas dos estrellas son muy brillantes y pueden servir de referencia para localizar el cometa, cuya trayectoria prevista en el cielo puede consultarse en numerosos portales de astronomía en internet. Incluso en el supuesto de que el cometa Wirtanen no llegue a brillar lo necesario para observarlo a simple vista, lo que sí se da por hecho es que en el peor de los casos quedará al alcance de unos prismáticos, instrumento óptico mucho más aconsejable que un telescopio para este tipo de eventos celestes. Si en esos días se dispone de la oportunidad de observar el cielo desde zonas alejadas de las ciudades, es aconsejable buscar este astro errante. Quizá no nos ofrezca el gran espectáculo con el que nos deleitaron el Hyakutake en 1996 y el Hale-Bopp en 1997, pero la experiencia de contemplar un cometa nunca se olvida. Así que atentos al firmamento, y si tienen por ahí unos binoculares, aunque sean de los antiguos, rescátenlos y busquen con ellos a este visitante cósmico. Entre los días 12 y 16 la Luna estará en fase creciente y su resplandor no sólo no será un obstáculo, sino que además se ocultará pronto por el horizonte oeste, por lo que la mayor parte de la madrugada el cielo permanecerá en oscuridad total. Recordemos que debido a la inminencia del solsticio de invierno el evento coincidirá con el periodo de las noches más largas del año. Por supuesto, sólo faltará que el tiempo acompañe y no haya nubes.