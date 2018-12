Votar sin leer

Dicen que la democracia es la menos injusta de las formas de gobierno. Dicho así, hasta queda bonito. Lo que no se cuenta es que el gobierno del pueblo, que es lo que ese 'griegajo' quiere decir, no es tal sino se cumplen dos preceptos fundamentales: que los votables no intoxiquen ni mientan a los votandos -¡¿qué hacemos ahora con tanta red social?!- y que estos ejerzan convencidos de lo que son (o deberían ser): los depositarios del poder. Mal vamos, diría alguno... El primer requisito, poco menos que imposible. Y el segundo, lo invalidan quienes van a las urnas ejerciendo una ciudadanía de sótano sin ventilación. Qué menos que leernos el programa de las siglas en las que delegamos ese poder, ¿no? Las elecciones andaluzas son el ejemplo palmario de lo caro que se ha puesto leer: es matemáticamente imposible que en esos casi 400.000 votos de Vox, además de indignación, no haya mujeres maltratadas, ni homosexuales, ni familias con inmigrantes irregulares limpiando sus casas y sus campos, ni mujeres cautivas de un mal embarazo, ni familias con hijos en Europa, ni... ¡Qué fácil ha sido manipular!