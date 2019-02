Vivir con miedo no es vivir

Con frecuencia; tendemos a generalizar. Creo, humilde opinión, que es un gran error. La generalización, en muchas ocasiones, le muestra cierta antipatía al pensamiento y se hace amiga del prejuicio. Pretender dar un enfoque global de las cosas es contribuir a fomentar el odio. Todo temperamento irritado, por lógica, deja de razonar.

Vamos a ver... ¿Qué pensarían si les dijera que todos los musulmanes son yihadistas? Es una soberana locura. ¿A qué sí? Pues, es lo mismo qué decir que todos los hombres son malos, y lo peor, qué todos tienen malas intenciones con las mujeres. Indudablemente hay hombres que son escoria: psicópatas, asesinos, maltratadores. Pero son una minoría, muy dañina efectivamente, pero minoría. La mayoría de los hombres rezuman nobleza, viven respetando a las mujeres, y tienen una amplia conciencia de lo que es ser padre y esposo, además de hijo. Adentrándome en la maternidad, creo que la mayoría de los hombres saben que vienen del vientre de una mujer; constantemente veo hombres agarrados del brazo de su madre, con la ternura propia del amor sincero.

Un psicópata, es primero psicópata, y después hombre. No, no podemos generalizar, los hombres deben tener nuestra confianza, no nuestro rechazo. Personalmente no considero hombre a un asesino; obligar a morir a seres inocentes es de psicópatas. Aquellos que con violencia hacen sufrir a los demás, no son personas, por lo tanto, tampoco son hombres. Nadie está exento del destino, con frecuencia escuchamos como seres nobles perdieron la vida al encontrarse con un psicópata; es muy duro y doloroso, por supuesto: a toda persona de bien le genera una sensación de impotencia. Pero, no justifica bajo ningún concepto, el odio a todos los hombres.

? Hay muchos hombres extraordinarios, están visibles a nuestros ojos; en ellos no habita la psicopatía, la maldad, la falta de educación y respeto. Hombres que dan la vida por una mujer, que son fuerza tenaz de entusiasmo y prudencia. Hombres que son bondad hecha carne. Hombres que son pequeños a pesar de su grandeza. Y aún así pretendemos generalizar...

No creo qué sea favorable pensar, que si una mujer se encuentra a un hombre de noche, tiene la muerte a tres pasos. Podemos tropezar con un psicópata, claro, pero lo más probable es que sea un hombre bueno. Vivir con miedo no es vivir... La mayoría de hombres se aproximan a las mujeres con respeto. No fracasemos en la convivencia y aprendamos a no generalizar.