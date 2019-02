El valor de las cosas importantes

Durante los años de mi adolescencia pasaba con frecuencia por la plaza de Mariano Benlliure. En numerosas ocasiones me quedaba mirando a través de sus amplios ventanales de cristal, las preciosas exposiciones del Círculo de Bellas Artes, cuyo interior podía contemplarse en su totalidad desde afuera, sin necesidad de entrar.

Cuando, pasado el tiempo, comprobé que era un lugar accesible, no dejó de mantener para mí aquel carácter mítico e intimista que le había otorgado previamente. Aunque nunca tuve la iniciativa de ser socio de aquella institución, la seguí visitando en innumerables ocasiones, percibiéndola interesante, cercana, modesta y agradable, en la que nunca corrías el riesgo de que se te acercara un marchante, interesado por saber si en realidad estabas de paso, o eras sensible a recibir insinuaciones tendentes a convertirte en comprador.

Después de varias décadas, un buen día, me di cuenta de que ya no estaba allí, y supe que la habían trasladado a un antiguo palacio de la calle de Cadirers, donde continuaban reuniéndose los socios, se impartían clases de dibujo, se programaban conferencias y homenajes, y se seguía manteniendo una intensa actividad cultural; eso sí, entre mayores dificultades económicas, habida cuenta de que la adecuación de las nuevas instalaciones había desbordado todas las previsiones, y no se estaban cumpliendo las expectativas para atender las inversiones. Una situación agravada con el tiempo que, a medida que se iba prolongando, estaba haciendo inviable aquel nuevo proyecto, hasta el punto de que, como es bien conocido, la amenaza de ejecución de un embargo la obligó a vender el edificio, haciendo emerger posteriormente, un endeudamiento sobrepuesto, contraído a través de un antiguo compromiso, según el cual debería retornarse una subvención muy copiosa otorgada en su día por la Conselleria de Cultura, en el caso de que el edificio dejase de ser utilizado para los objetivos inicialmente previstos.

La situación creada entraba de lleno en una encrucijada de difícil solución, en tanto que la administración, una vez fue consciente del incumplimiento, se vio abocada a tomar aquellas medidas a las que está obligada, sin descartar una predisposición a alcanzar alguna solución viable. No es difícil comprender que las tensiones que de ello se hayan podido derivar han sido la consecuencia de la dificultad administrativa de llegar a acuerdos que, sin embargo, debería acompañarse de una renovada disposición entre las distintas posiciones.

A mi juicio, el primer concepto del que se debería partir, es la conveniencia social de preservar a la propia Institución, habida cuenta de su larga y positiva trayectoria, por encima de las desdichas temporales de una desafortunada gestión, ahora felizmente superada; de tal suerte, que el valor cultural del Círculo de Bellas Artes, forma parte del acervo inmaterial del que en modo alguno nos podemos desprender.

Un asunto paralelo, y en modo alguno menor, es el de la compensación de sus incumplimientos económicos con el erario público, que se pueden remediar con la incorporación de las más importantes obras atesoradas en su patrimonio, en favor de la Generalitat Valenciana para su agregación al Museo de Bellas Artes, en lo que, al parecer, hay un principio de acuerdo entre las partes. En este aspecto, la colección acumulada, aunque es de una significación dispar, atesora obras de autores relevantes: Muñoz Degraín, Ignacio Pinazo, Santiago Rusiñol, Manuel Benedito, José Capuz, José Segrelles, pero, muy especialmente, una pintura de Joaquín Sorolla, sobre la que considero oportuno detenerme, tanto por su valor estético inmanente, como por su significación cultural.

En el año 1894 Joaquín Sorolla realizó una de las obras constitutivas de su definitiva transición, desde un realismo costumbrista y social, hasta el plenairismo, que le proporcionaría los mejores logros de toda su trayectoria creativa: La vuelta de la pesca, pintada en el Cabañal, y que presentó en el Salón de París del año siguiente, obteniendo una segunda medalla y el mérito de que fuese adquirida por 6.000 francos a cargo del Gobierno francés; hallándose expuesta en la actualidad en el Musée d´Orsay. Esta pintura, junto con el éxito en España de ¡Aún dicen que el pescado es caro! (también realizada durante aquel mismo verano), fueron las claves para el reconocimiento y la afirmación del artista en su nuevo itinerario estético. Pues bien, en 1949, el hijo de Joaquín Sorolla donó al Círculo de Bellas Artes un precioso estudio de los bueyes de aquella famosa pintura adquirida en Francia, realizado al óleo sobre un lienzo, de 43/ 62 cm., convirtiéndose hoy en día, en una pieza de inestimable valor para ser incorporada a nuestro propio museo, habida cuenta de que dotaría a su colección Sorolla, de una impronta renovada y muy significante.

En este momento, es muy probable que la Conselleria de Hacienda recabe el justiprecio de la colección del Círculo, a la Junta de Valoración del Patrimonio; e, incluso, a las instituciones consultivas incluidas en la Ley, que deberían tomar en consideración, además del montante económico global de tan significada colección, la importancia de poner a salvo a una institución tan estimada, y el valor cultural añadido de tan destacado legado, que en modo alguno se nos debería escapar para el conocimiento y disfrute de todos los valencianos.