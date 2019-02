El asalto al cielo de Más Madrid

Íñigo Errejón es el protagonista de la crónica de una escisión anunciada, tras hacer pública su candidatura a la Comunidad de Madrid en alianza con Manuela Carmena bajo la marca Más Madrid. Según dijo Errejón en una entrevista concedida a La Sexta, su intención es que en Más Madrid tengan cabida aquellos que no militan o no se identifican con ningún partido, con el objetivo de «sumar» más, y aumentar las posibilidades de gobernar en la Comunidad de Madrid e impedir el efecto Vox, como ha sucedido en Andalucía y se teme que se repita en otras comunidades.

Es un hecho que tras la fundación de Podemos se desvaneció la ilusión generada por el 15-M. Las diferencias entre Errejón y Pablo Iglesias fueron cada vez más notorias, y mientras al primero le preocupaba la transversalidad, Iglesias daba muestras de su obsesión por la disciplina y la obediencia en un aparato del que se convirtió en líder carismático, apuntando maneras narcisistas ya desde los inicios, por ejemplo al estampar su retrato en las papeletas de las elecciones europeas y no el logo del partido. Las discrepancias entre Errejón e Iglesias fueron rotundas ante la estrategia de negociación en la fallida investidura de Pedro Sánchez en 2016 —Íñigo Errejón y Compromís estaban a favor de una abstención en el voto de investidura para hacerla posible— y también en la oposición de Errejón a que Podemos se aliara con IU.

Hace mucho tiempo que algo falla en Podemos, justo lo suficiente para que haya dejado de ilusionar como en sus inicios. Cada vez hay más convencidos de que es un partido que jamás gobernará. Y en este contexto, Íñigo Errejón ha dado un paso al frente —para Podemos, una traición— que no parece fruto de la improvisación, sino de una estrategia muy estudiada encaminada a convencer al sector desilusionado del electorado, y captar a quienes no votan, y/o nunca votaron a Podemos por miedo a su extremismo. En la entrevista a La Sexta, Errejón atribuyó la pérdida de votos en las autonómicas andaluzas a que mucha gente de izquierdas «se ha quedado en casa, algo que podría pasar también en Madrid y no me lo podría perdonar».

Que sea o no reprobable el comportamiento de Íñigo Errejón, es algo difícil de ponderar si se tiene en cuenta que desde las elecciones generales de 2016, la suma de Unidos Podemos perdió más de un millón de votos y era previsible que alguien acabara saltando. No obstante, hacerlo a sólo cuatro meses de las elecciones municipales y autonómicas, no deja de ser cuestionable, y es comprensible que la plana mayor de Podemos critique la inoportunidad y la deslealtad de su compañero. Pero visto desde la perspectiva disidente, tiene lógica que si Errejón hubiera actuado a plena luz y a cara descubierta, habría facilitado que el rígido aparato del partido abortara el proyecto.

Queda en el aire la la incertidumbre de si el fraccionamiento del partido en dos bloques supondrá un revulsivo que movilice a más votantes o si, por el contrario, promoverá aun más la abstención por desencanto. El tiempo desvelará cualquier duda.