¡A por el tesoro!

"El tesoro estaba en cubos de plástico, era todo lo más cutre posible", así describió el auto adjetivado "educado cobardón", Paco Roca, su encuentro con el botín recuperado del pecio Nuestra Señora de las Mercedes, fragata española hundida a principios del siglo diecinueve. "Me colé por el Ministerio de Cultura y empecé a hacer fotos hasta que llegué a una zona conflictiva: el parking, en la que me vieron por las cámaras y se acabó mi tournée", a lo que Eva Peydró, como entrevistadora del dibujante, apostilló "Te hacías un currazo de investigación", y todo para poder ilustrar minuciosamente cada viñeta de El tesoro del Cisne negro, y con tal afán, Roca bombardeó a preguntas al coautor, guionista del cómic, el cuarentón diplomático de carrera Guillermo Corral Vandam: "Descríbeme como es el despacho del ministro. En el caso de Antonio Molina, ("La cultura hoy es una forma de resistencia", www.efe.com, 20/08/2018) muchos libros. Hablamos con el abogado, hablamos con el ex ministro".

El tesoro de más de medio millón de monedas de oro y plata que transportaba el buque de guerra español (Cisne negro, en el cómic), "Acabó en la caja fuerte del Ministerio de Cultura cuando llegó", y, "Con el tiempo (en dos mil doce) se ha integrado al museo de Cartagena" (Museo Nacional de Arqueología Subacuática "Arqua"). De cuantas gestiones fueron precisas el dibujante comentó: "Nunca ves el trasfondo de la política, la poca coordinación que hay entre ministerios".

Público de todas las edades compartió la presentación del libro en FNAC València. En la mesa de charlistas, cubierta con una tela negra, dechado de arrugas, la filóloga y crítica de cine Eva Peydró aclaró las diferencias de nomenclatura en el bandolerismo de alta mar; "Piratas son los cutres, los mataos. Corsarios los contratados por el gobierno"; disquisición de clase factible de trasladar en el tiempo y espacio. "Juicio de Gürtel/ Francisco Camps: "Zaplana me envió al Bigotes" (Levante-EMV", 07/03/2018).

"El botín capturado en un barco de este tipo sería suficiente para convertir en multimillonario a cada uno de los veintiocho asaltantes. Un galeón español el Santa Margarita, que se hundió en Cayo Oeste en 1622, en pleno apogeo de los bucaneros, reportó a sus rescatadores, hace poco tiempo, nada menos que 13.920.000 dólares", relata Ritchie Carson I.A. en su trabajo sobre La búsqueda de las especias donde asevera que el único espíritu del lance en tales asaltos, no es otro que el del enriquecimiento a costa de lo que fuese. Henry Morgan, corsario, alcanzó el título de caballero y gobernador de Jamaica, para después ser destituido por corrupción. ¿Habría que tomar nota? Al saquear Panamá. Morgan dijo a sus hombres: "Aunque nuestro número es pequeño, nuestros corazones son grandes, y cuantos menos sobrevivamos más fácil será repartir el botín, y más tocaremos cada uno". Morgan pirata de origen galés, al igual que generaciones posteriores de ladrones de otras nacionalidades, ya sean de cuello blanco, azul o de cualquier color, al verse mermados para seguir en el tajo, y habiendo acumulado una gran fortuna, no dudan en retirarse al solaz de una paradisíaca residencia, sueño de cualquier mangante que se precie, y disfrutar del tesoro malversado hasta la muerte que, en el caso de Morgan, fue empapado en ron, en la desaparecida isla jamaicana Port Royal (Puerto Real).

Roca y Guillermo Corral Vandam unidos en una obra; "¿Quién no va a querer trabajar con alguien llamado Vandam?", abordan el litigio entre Odyssey Marine Exploration, "Quebraron después del juicio. A una empresa caza tesoros solo le interesa lo económico", y el gobierno de España. Trascendental desafío jurídico que sentó precedente; "Se podría haber entregado a los indígenas, (el tesoro) pero no se presentaron" (en el juicio) y Perú (las monedas estaban acuñadas en Lima) no existía como país en la época del hundimiento. Tras el mediático procedimiento, el letrado se convirtió en adalid de su especialidad,"Los honorarios del abogado fue un millón de euros, más una medalla".

"El mayor tesoro encontrado en el fondo del mar" y Guillermo Corral "Tenía incluso fotografías privadas, muchas anécdotas y mucha información". "España es la primera potencia en patrimonio arqueológico subacuático" dijo Peydró, enfundada en una cazadora plateada, "me gusta el brilli brilli". ¿Cómo se gestionan esos tesoros? "Cuando yo descubrí las Indias, dije que era el mayor señorío rico que hay en el mundo. Yo dije del oro, perlas, piedras preciosas, especierías, con los tratos y las ferias, y, porque no pareció todo tan presto fui escandalizado. Tan señores son Vuestras Altezas de esto como de Jerez o Toledo: sus navíos que fueren allí van a su casa. De allí sacaran oro: en otras tierras, para haber de lo que hay en ellas, conviene que se lo lleven, o se volverán vacíos. Genoveses, venecianos y toda gente que tenga perlas, piedras preciosas y otras cosas de valor, todos las llevan hasta el cabo del mundo para las trocar, convertir en oro: el oro es excelentísimo; del oro se hace tesoro, y con él, quien lo tiene. Hace cuanto quiere en el mundo. Los señores de aquellas tierras de la comarca de Veragua cuando mueren entierran el oro que tienen con el cuerpo: así lo dicen", (Cristóbal Colón. Viajes y testamento, edición no venal -no para la venta- de mil novecientos ochenta y seis, impresa por Lerner Printing).

En el espacio de ocio cultural Covent Carmen, antiguo convento de san José y santa Teresa, la búsqueda del tesoro, del poder, suscitó un debate sobre las próximas elecciones autonómicas. "Tessoro, mi tesoro". Cinco partidos sobre el escenario con sus representantes y en el preámbulo, comentarios al azar: "Que raro que nos digan algo que no sepamos ya". "Son muchas campañas ya". "Desde luego lleno está". "Ya me he enterado de cosas, que María José se va". "Este es el sitio donde yo quiero celebrar el acto electoral". "¡Tessoro, mi tessoro!". Llegado el momento, fluye el goteo de declaraciones con vitola partidista: "Estamos perdiendo puntos de libertad transversal". ¡Galeón a la vista! "Beers&Politics y tenemos un botellín de agua". "Recuperar la imagen de la Comunidad Valenciana". "Tenemos perspectivas de crecimiento". "Estamos hiper alimentados (alimentadas) de información". "No generar más problemas a los valencianos (valencianas) de los que ya tienen". "No debemos olvidar que las redes sociales son un negocio". "Hay que empezar a votar por campañas mixtas". "Creo que el dos mil quince no es el dos mil diecinueve". ¡Al tesoro, al tesoro! "Yo confío en el criterio de la gente". Primer aldabonazo en la línea de flotación. "La campaña será cien por cien valenciana". ¡Adiós la Santa Bárbara! "Cataluña hasta en la sopa". ¡Fuego en la bodega! "Ni países catalanes, ni países valencianos, ni nada". Explosión en el puesto de mando, salta el timón hecho trizas. "Tenemos un problema". "Hay que saber lo que estamos eligiendo, si vamos adelante o para atrás". "El bloque de derechas es cada vez más bloque y más de derechas". ¡Sálvese quien pueda, ya rescataremos el tesoro! "La abstención es un drama". "Estamos en una sociedad post corrupta". "Debemos sentarnos a hablar largo y tendido". ¡Tesoro al fondo del mar!

Roca, apelado el rey Midas del cómic, decretaba convencido: "Si lo que estamos contando es interesante, el público se lo va a tragar".