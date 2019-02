Serveis Socials per a totes i tots

Recentment, l'Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials ha publicat el seu informe 2017 sobre la inversió dels ajuntaments de l'estat Espanyol de més de 20.000 habitants en una matèria tan necessària com els Serveis Socials.

En total han analitzat i classificat 404 ajuntaments, i els han donat el valor d'excel·lents, pobres i/o precaris, sent l'excel·lència aquells ajuntaments la despesa dels quals és superior a 100 euros per habitant i any en Serveis Socials i promoció social. Els pobres estan al voltant de 67 euros per habitant i any. Tanmateix, els precaris no arriben a 50 euros per habitant i any. Tot açò sumat a altres valors que no entrarem a descriure i que es poden consultar més detalladament a l'informe.

D'aquests 404 ajuntaments s'extrau el resultat de 31 ajuntaments excel·lents, 40 pobres i 56 precaris. És a dir, que a tot l'Estat espanyol únicament 3,5 milions d'habitants poden gaudir d'uns serveis socials considerats excel·lents.

D'entre els ajuntaments excel·lents en inversió en Serveis Socials del País Valencià trobem Cullera, La Vila Joiosa, Quart de Poblet i Alfafar. Els ajuntaments pobres del País Valencià són Torrevella, Algemesí, Villena, el Campello, Alboraia i Bétera. Els precaris són Vila-Real, Paiporta, Crevillent, Requena, Sant Vicent del Raspeig, la Pobla de Vallbona, Oliva, Aldaia, Montcada, Altea, Oriola, Borriana, Benidorm i Elx (que disculpen si me'n deixe algun en aquest prestigiós rànquing).

Per sort, al País Valencià podem millorar aquesta indecència amb la Llei de Serveis Socials Inclusius (al final del tràmit a les Corts, quan escrit aquest article), que, entre molts aspectes positius, augmenta el pressupost, els recursos i el personal professional destinat a l'atenció a les persones, donant lloc a una millor qualitat dels serveis socials. Aquesta llei, a més, garanteix els drets socials de cadascuna de nosaltres per damunt del tarannà de qui governe i per damunt d'excuses pressupostàries. Una llei elaborada pel personal de la Delegació del Consell per al Model Social Valencià de manera participativa amb els moviments socials, col·legis professionals, els sindicats, la Universitat, els partits polítics, etc.

A hores d'ara és molt lamentable que alguns partits polítics, però, intenten bloquejar aquestes mesures beneficioses i necessàries per a la població valenciana, argumentant qüestions de forma, perquè altres qüestions no poden adduir-hi en contra, clar. Recordeu, votants d'aquests partits, que molts de vosaltres necessitareu en algun moment de la vostra vida dels Serveis Socials i tindreu una atenció excel·lent, pobra o precària.

Perquè els Serveis Socials, com la sanitat o l'educació, són per a totes i tots.