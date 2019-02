Elecciones generales, ya. Pedro Sánchez tiene que asumir que la situación es insostenible y debe convocar elecciones. Si no se da cuenta es porque no le interesa. O porque no ve la tele. Ahí es donde se entera uno de lo que hay. Si viera, por ejemplo, la serie «Vota Juan» cada viernes por la noche en TNT, llegaría a la misma conclusión que llegamos los demás: hay que convocar elecciones generales ya para poder votar a Juan Carrasco, auparlo a lo más alto, y, ya en La Moncloa, que sea lo que Dios quiera. Aunque dicho así suena un poco raro, porque quien sigue la serie sabe que viendo «Vota Juan» no apetece votar a Juan Carrasco, a quien apetece votar a Juan, así, sin más. Juan sin apellido. Un hombre tan cercano, tan del pueblo, tan anormal, tan del montón, tan hijo puta, tan próximo, tan miserable, no necesita apellidos. ¿Se trata de que Juan venza para que «la ponzoña que acecha en el fango salga a la superficie»? No, por Júpiter, no tanto.

En el último episodio de la mítica serie «Yo, Claudio», el viejo emperador con alma republicana comprueba que sus desvelos por hacer las cosas bien tras los desmanes de Calígula solo han servido para consolidar un régimen imperial en el que triunfan las intrigas y los excesos. Cuando le proponen contraer matrimonio incestuoso con su sobrina Agripina la Menor —lo que pondría a su sobrino nieto Nerón en la línea de sucesión al trono imperial— accede. Repite una frase terrible en la que insiste a lo largo del capítulo: «Que toda la ponzoña que acecha en el fango salga a la superficie». Claudio, derrotado, cree que la única forma de curar el mal que padece Roma es dejar que las heridas supuren para poder limpiarlas, que el Imperio salte por los aires para que la República vuelva.

Tras ver «Vota Juan» no se tienen tan altas y nobles aspiraciones. Juan es el pus que al salir no limpia la herida, el trepa que cuanto más bajo cae más alto asciende, la ponzoña que acecha en el fango para envenenarlo todo. Votar a Juan después de ver «Vota Juan» solo es un acto más de cobardía