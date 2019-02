Por alusiones... al mundo rural

El exalcalde de Enguera, Sr. Santiago Arévalo, «se ha visto obligado» a contestar un artículo mío publicado con antelación en Levante-EMV. Uno piensa que debe sentirse aludido. Sin embargo, repasando mi escrito: ¿Son los ecologistas los enemigos del mundo rural? no aparece por ninguna parte la más mínima alusión directa ni indirecta a su persona o a Enguera. ¿Por qué, entonces se siente aludido?

Hay dos frases que lejanamente podrían afectarle; sólo si él se siente aludido por ellas. En una se habla de «una derecha muy conservadora»; en ese momento yo estaba pensando en la herencia del franquismo y en un «nuevo» partido de la más extrema derecha que hace bandera de cierta visión del ruralismo que creo falsa y maniquea. En otra menciono a especuladores que en el pasado reciente «el PP ha sabido regar y alimentar». Estaba pensando en empresas corruptas y tramas mafiosas como la Gúrtel y Orange Market y en personas como Zaplana, Blasco, Rus, Fabra, Alperi y muchos otros altos cargos y responsables del PP que dejaron hacer, toleraron o incluso algunos fomentaron, operaciones urbanísticas y obras públicas con desastrosos efectos sobre nuestro territorio. Si el señor Arévalo se siente concernido por alguna de estas frases, él sabrá por qué.

Sin embargo todo su artículo de «respuesta» (¿Porqué algunos ecologistas no son amigos del mundo rural?) se dedica a incidir sobre mi persona, citándome por mi nombre tres veces, otras dos como «ese señor»" y numerosas más, por extensión, al referirse al grupo ecologista con el que colaboro, o al partido/coalición/gobierno, (mezclando todos estos conceptos), en los que, en el pasado, desempeñé cargos y responsabilidades; pero no ahora, ni en Agró, ni en Els Verds, ni en Compromís, ni en el Gobierno del Botànic. Naturalmente que no reniego de mi implicación en estas entidades. Pero desde hace tiempo soy afiliado de base, sin ningún cargo público, orgánico ni administrativo, y sin ninguna relación contractual.

En fin, yo sí que me veo aludido en cada párrafo de su artículo, sin desearlo. Es una pena, porque esto desvía la atención sobre el fondo del artículo que escribí. Lo que pretendía en él era hablar del mundo rural en positivo, desmontando antiguas confrontaciones y promoviendo el entendimiento y el trabajo conjunto de personas del mundo rural y del entorno urbano: En definitiva de toda la sociedad valenciana. En él proponía alternativas y medidas concretas para construir un futuro mejor. Sigo defendiendo esta idea. Nos conviene a todos entendernos y colaborar en mejorar las condiciones de vida del mundo rural al tiempo que los ecosistemas forestales; por equidad y por estrategia de sostenibilidad global de nuestro territorio.

Las alusiones directas o indirectas que se me hacen en el artículo de respuesta son tantas, que abdico de contestarlas todas de manera detallada, pues requeriría cinco veces la extensión de un artículo normal. Solo escogeré unas pocas ideas que deseo aclarar.

Se menciona el Plan eólico valenciano y las alegaciones que presentaron grupos ecologistas (y muchas otras entidades) supuestamente para atacarlo. Basta leer la introducción a las alegaciones que presentó AE-Agró para entender que estas no se dirigían contra la energía eólica, sino contra un plan concreto, amañado para el beneficio exclusivo de ciertas empresas y que tenía una escasa o nula base documental científica y técnica para decidir la ubicación de los parques eólicos. Diferentes tribunales han ratificado muchas de las deficiencias denunciadas y el Sr. Zaplana ha estado en prisión principalmente por estas «deficiencias». Eólica sí, pero no así, resume bien nuestro lema, y creo que está claro.

Sobre el aprovechamiento de masas forestales, se vuelve a atacar al mismo grupo ecologista y luego al «tripartito» (creo que no se refiere al andaluz) por cuestionar y denunciar algunos planes promovidos en los años de gobierno del PP. Este cuestionamiento se hizo porque esos planes, en mi opinión, no eran sostenibles, ni beneficiosos para el medio ambiente ni para los habitantes del mundo rural (excepto unos poquitos, muy poquitos). Se denunciaron ciertos planes por aplicarse de manera irrespetuosa con el medio ambiente y por no responder a los objetivos previstos. Por ejemplo, el más destacado era la apuesta por la explotación masiva y extensiva de la biomasa forestal no residual (con la residual no habría motivos de oposición) y el uso inadecuado e ineficiente de las ayudas repartidas por el gobierno valenciano (del PP en ese momento) provenientes de fondos ambientales europeos. Estos fondos se aplicaron mal, con graves daños medioambientales, no beneficiaron a los pequeños propietarios forestales ni a los habitantes del mundo rural y solo sacaron buen provecho unas 7-8 empresas, las de siempre. Los objetivos que pretendían justificar esas actuaciones, concretamente la disminución de incendios por quemas agrícolas y la reducción de las extensiones quemadas anualmente, no sólo no se cumplieron, sino que empeoraron los indicadores de referencia, alguno de ellos de manera destacada.

La actual administración, que yo sepa, no ha dejado de vehicular fondos europeos para el desarrollo rural, esta vez de manera mucho más controlada y rigurosa, evitando que su ejecución genere impactos ambientales negativos.

Ha elaborado por primera vez en décadas una estrategia global de prevención de incendios forestales, que se centra en evitar las causas humanas que mayoritariamente generan este grave problema. Esta estrategia, ya en marcha, se basa en documentos científicos del CEAM y en aportaciones de todos los sectores implicados, y se aprobó con amplio consenso en el órgano correspondiente de participación, la Mesa Forestal.

Asimismo se ha aprobado ya, también después de un largo proceso participativo y de consenso social y técnico, un documento de instrucciones para la redacción de los instrumentos de ordenación y gestión forestal, que el gobierno del PP no pudo o no supo aprobar en los largos años de su gobierno. Actualmente se está acelerando su aplicación.

Finalmente se menciona la propuesta concreta de compensación a los habitantes de las zonas forestales por los beneficios ambientales que generan los ecosistemas bien conservados, basada en la propuesta del investigador Ricardo Almenar. Que yo sepa, hasta el momento, aún ningún partido ha dicho que la acepta; excepto Compromís, que ya ha anunciado que figurará en su programa electoral. Ojalá figure en el de todos los partidos valencianos; estamos aún a tiempo. De momento es una muy buena propuesta. La Sra. Bonig no incluyó esta propuesta en el PATFOR sino que hizo una vaga mención al respecto que jamás concretó mientras ostentaba el cargo de consellera en temas ambientales. Cierto que es un tema complejo que requiere un amplio consenso político para materializarse y no debe hacerse demagogia con este tema, sino llegar a acuerdos y ejecutarlos.

Es lo que se necesita para el mundo rural: unir fuerzas, evitar enfrentamientos estériles entre urbanos y rurales, entre ecologistas y habitantes de las comarcas de interior y hacer propuestas concretas, realistas y viables; más allá del victimismo y la demagogia que no sirven para mucho.