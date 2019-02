Gol de "Noticias Cuatro"

Es sorprendente que estando tan lejos y llevando muerto tanto tiempo, Aristóteles haya entendido tan bien la actualidad televisiva del país: «Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo». Justo lo que ha hecho el Partido Popular esta semana.

El diputado del PP encargado del control parlamentario de RTVE, Ramón Moreno, se enfadó con quien debía —TVE—, en el grado exacto —mucho—, en el momento oportuno —esta semana—, y del modo correcto —denunciando la mala cobertura informativa en TVE de la concentración en la Plaza de Colón de Madrid del otro día—. Pero sobre todo lo hizo con el propósito justo: echarle una mano a los informativos de Cuatro cuyo lamentable e injusto cierre había anunciado Mediaset justo para esta semana, para hoy mismo.

No creo que el enfado con TVE se debiera a que la cadena no les diera un zasca como el que arreó Cristina Pardo en «Liarla Pardo» a Teodoro García, secretario general del PP: «Ustedes han dado el visto bueno a una mentira. En ese manifiesto se dice que Sánchez ha aceptado las exigencias de los independentistas y eso no es del todo verdad». Ni como el que después atizó Bob Pop en «Late Motiv» al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, por su uso tramposo de la bandera LGTB en la «manifachi» solo para parecer «un poco más moderno y yé-yé». El enfado tenía mejor intención: servir de pista de despegue a una demostración in extremis de la profesionalidad y buen hacer de las humildes «Noticias Cuatro». A pesar de tener un pie en el cadalso, dieron sopas con honda a la poderosa TVE, porque fue su presentador, Javier Ruiz, quien descubrió y demostró que las multitudinarias imágenes de la concentración en Colón distribuidas por los partidos políticos convocantes eran falsas. ¡Falsas! Tiene razón el señor Moreno: TVE debería aprender a hacer bien su trabajo viendo «Noticias Cuatro». Larga vida para ellas.