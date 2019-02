La radio y la meteorología

La situación de estabilidad y falta de lluvia sigue siendo desesperante, en especial en buena parte del Mediterráneo. En este caso lo mejor es mirar para otro lado y aprovechar la conmemoración del día de la Radio y aprovechas para hablar de la relación entre meteorología y radio.

En primer lugar, tengo que decir que fue mi padre quien me inició como oyente y que siempre fue con su transistor detrás a hacer todas las tareas agrícolas, convencido de que así lo olivos producían más. Recuerdo haber oído las previsiones de tiempo locales, lo que había llovido según el Circulo Industrial, el único pluviómetro de referencia de aquella época en mi ciudad. También recuerdo escuchar el parte que dio gobierno civil por la radio advirtiendo a todas las poblaciones ribereñas del Júcar para que evacuaran, ante la rotura de la presa de Tous en 1982 o, de forma local, el seguimiento de las nevadas o, sobre todo de la gota fría de septiembre de 1986 sobre Alcoi.

Mi relación como oyente cambió el día que Juan Enrique Ruiz y Lucía Gadea me hicieron una entrevista en la veterana Radio Alcoy para que hablara de un artículo de investigación que había publicado junto a Jorge Olcina sobre la nevada de 1926. Ese día, hace unos 17 años, les dije que yo miraba unos mapas en internet en mi despacho, porque en mi casa no tenía, que permitían hacer previsiones del tiempo adaptadas a las condiciones orográficas del norte de la provincia de Alicante y sur de la de Valencia. Digamos que fui fichado para hacer previsiones una vez a la semana, los sábados, y para hablar de cuestiones de Clima y Geografía a nivel local y general. Pocos después pasé a hacer previsiones diarias y ahí sigo, compartiendo momentos de todo tipo con un medio que me encanta para estos menesteres, porque tiene la suerte de no necesitar imágenes, porque permite que no me reconozcan demasiado por la calle, aunque la web ha cambiado un poco las cosas.

Sigo siendo un oyente de radio, pero ahora tengo la suerte también de poder participar activamente en ella como colaborador, y de escuchar por las mañanas la ronda de temperaturas con las estaciones de Avamet para mi comarca, como las que yo oía a nivel nacional, y me siento orgulloso de esta evolución.