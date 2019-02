Carta oberta al president de la Generalitat

Senyor President: Ens adrecem a vosté de manera pública. Som la CGT-FGV, eixa xicoteta secció que amb la legitimitat d'una reduïda representació, s'ha permet mantenir la seua convocatòria de vaga després que vosté fes l'anunci de la fi dels conflictes de Metrovalència. Som eixa secció sindical que el dia 16 de gener s'apropà a vosté en l'acte de presentació de la Línea 10 per tal de lliurar-li una carta amb el nostre sentir i les nostres reivindicacions. Vam dir-li que nosaltres èrem part del conflicte i que en la seua mà i en la del seu govern estava el que poguérem ser part de la solució. Vam fer-li saber que, si bé no trobàvem motius de celebració -tal com li diguèrem també a la sra. Consellera Mª José Salvador quan inagurà l'exposició dels 30 anys de suburbà- estàvem oberts a quantes reunions de treball tingueren per objectiu millorar aquesta empresa de transport. Però ni vosté, ni cap membre del seu govern, ha fet l'intent de escoltar-nos i intentar apropar –si això és possible- els nostres posicionaments. Podríem dir, elegantment, que vosté ens nega el pa i la sal.

Som l'empresa pública més gran que el seu govern té la responsabilitat de gestionar. Som patrimoni de tots els ciutadans/es d'aquest país del qual vosté és president. Som una part de la plantilla de FGV, però també d'eixa societat que reclama recuperar els serveis públics i la política de les persones, més enllà de criteris de rentabilitat o eficàcia. Som part d'eixa societat representada en moviments ciutadans que estàn demanant ser escoltats després de temps d'exclusió i a la qual vostés s'adrecen en les seues intervencions públiques.

És per això que nosaltres volem parlar, a vostés que tenen Allò que és Públic al centre del seu discurs, de present i futur, del compromís de revertir tot allò que està sent privatitzat, de recuperar la plantilla necessària per a donar un bon servei, de donar-li veritablement la volta a les polítiques de governs anteriors i no de continuar els seus passos fil per randa com si no tingueren més remei, de posar al bell mig d'aquesta empresa la transparència i les bones pràctiques en aquells que la dirigeixen i una manera de tractar a les persones que hi treballem que no siguen contradictòries amb les polítiques de diàleg, igualdat, mèrit. Perquè tenim clar que volem lliurar un testimoni de futur, defensem les polítiques que posen al centre les persones: tant si son usuàries d'un servei públic, com treballadores. I ens mobilitzem per la defensa d'un ample servei de transport, de la mateixa manera que defensarem que aquest servei no ho siga mermant els drets de les treballadores o sense cuidar al màxim la seguretat de la qual volen ser vostés defensors amb una llei que ha de tindre un contingut profund i que passa per l'ampliació de plantilla però també per una gestió controlada públicament i no deixada en mans privades que només tinguen interessos econòmics.

Sr. President, menysprear la nostra possible aportació per no tindre una ampla majoria, no hauria d'anar amb qui ha fet bandera de la capacitat d'arribar a consensos de govern o de fer polítiques socials. Negar-se a obrir-li la porta a qui demana coherència, transparència i compliment de promeses és una actitud covard. Tant de bo no arribem tard per a teixir algun compromís que pague la pena. Seria bo pel transport públic i social que defensem, però també perquè practicar l'hospitalitat amb qui som diferents, seria un signe de bon governant.