En els passats dies el Club Levante va ser escenari de la presentació del llibre Més que paraules del Josep Lacreu de l'editorial Àrbena. Un volum creat després del pas per les pàgines del diari, i que ara pren forma de publicació. L'acte va comptar amb la participació no sols de la directora del diari sinó del mateix president de l'AVL. Eixa presència s'explica pel fet de la importància de l'esmentada obra i del que significa un títol i una expressió amb tan gran significat com ara Més que Paraules. Així que en estos temps que corren, on sembla que la crispació creix de manera accelerada i on el valor de les paraules no es té en compte, és un bon moment no sols per a mesurar l'excel·lent treball de Lacreu, sinó per a reflexionar al voltant del valor de la paraula en la societat actual.

En el context valencià Més que paraules convida una gran reflexió. Ens hem passat anys triant paraules. N'hem seleccionat quines eren les bones i les roïnes amb la intenció de dignificar la nostra llengua. Sens dubte, esta tasca era necessària. Calia depurar, enriquir i valorar el valencià. No obstant això, en eixe camí, ens hem deixat molt més del que semblava. L'excés de purisme ha arraconat expressions vives i paraules plenament vàlides que formaven i formen part de la llengua i de les persones parlants. Este fet ha aconseguit que els usuaris i les usuàries es troben en molts casos acomplexats. Han arribat a pensar que no sabien expressar-se en el seu mateix idioma. Eixa realitat no l'hem considerat ni des del camp del professorat ni des del punt de vista de les persones filòlogues o lingüistes. Cap enquesta o anàlisi ha valorat els valencianoparlants i les valencianoparlants que s'han cregut parlants de segona. Dit tot açò, potser no té molt de pes. Al cap i a la fi és la humil opinió d'este articulista, un humil professor de valencià i autor d'alguns llibres. Però, exposat a través de la ploma de Josep Lacreu, significa molt. Quan l'esmentat lingüista escriu, poques veus s'atrevixen a criticar-lo públicament. La seua obra resulta en un alt percentatge incontestable perquè està plena de rigor i carregada de raó. El pes de la seua trajectòria és molt gran. Per tant Més que paraules té molt de valor. No sols suposa que tots i totes, pel fet de ser parlants, hem d'estar orgullosos de ser-ho. Significa que l'ús o el rebuig de qualsevol paraula ha d'estar justificat. S'ha de tindre en compte que en la llengua hem de cabre tots i totes. La paraula ha de ser punt d'unió on han d'aparéixer vocables com ara esport/deport, servici/servei, aquest/este o comparteix/compartix, per esmentar-ne uns exemples gràfics fàcilment comprensibles. Eixe és el missatge de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i el que ben bé ha sabut transmetre i intensificar Lacreu en el seu llibre. No es tracta de primar els castellanismes, els barbarismes o les incorreccions sinó de reconéixer tot el que ha format i forma part d'escriptors, clàssics i parlants. La paraula, doncs, no ha de ser punt de confrontació sinó de raó, reencontre i estima.

El llibre, no sol aprofita per a molt sinó que ajuda a meditar. En este període electoral un tan radicalitzat, ens ha de fet pensar. Potser fins i tot més del que ha pretés Lacreu. Les paraules naixen per a compartir-se i les llengües per a unir. En el valencià cabem tots i totes. Així que no hem de deixar que novament en una campanya política la llengua es convertisca en element de confrontació. Els parlants i les parlants trien com desitgen expressar-se. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua dicta el model normatiu, perquè així ho mana la llei democràticament aprovada. Els hòmens i les dones que es dediquen a la política, pel bé de la nostra societat i del valencià, haurien de dir-ne poc. Tan sols apostar d'una manera unànime per la dignificació d'una llengua que és patrimoni de tots i totes per igual. En definitiva, el llibre Més que paraules de Josep Lacreu no és sols un conjunt de planes ben escrites. Suposa un clam a la racionalitat lingüística, al redescobriment de la nostra llengua i de tot el que havíem arraconat en el camí durant el bon repte de fer-la créixer i madurar. Més enllà de cada article, brolla: la tolerància, el pluralisme i el desig que totes les persones parlants puguen sentir-se orgullosos del valencià. Era un exercici necessari i que sols personalitats com Lacreu podien realitzar. Cal confiar que eixe mateix exercici servisca per a pensar en el context polític actual. La llengua sempre ha d'aprofitar per a unir i relacionar-se. Així que, com diu l'il·lustre Lacreu, és molt més que paraules.