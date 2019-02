Arte en Tiempos convulsos

Vivimos en Tiempos Convulsos, tiempos en los que muchas de nuestras ideas (que parecían consolidadas) están siendo cuestionadas y en los que el sentimiento de precariedad (económica, social y cultural) o la sensación de inestabilidad (emocional o identitaria) se hacen presentes en nuestras vidas diarias. Es evidente, la época de conceptos absolutos y estándares universales ya forma parte de un tiempo pasado. Todo cambia y se transforma a una velocidad vertiginosa, tanto las configuraciones geográficas, como las relaciones de fuerza institucionales o nuestra vinculación con los avances técnicos.

El progreso de las redes de circulación y de movilidad ha engendrado un espacio descentrado, un espacio sin lugar, que ha liberado enormes movimientos de migraciones humanas y ha convertido el planeta en un vasto espacio de intercambios ilimitados de capitales, de información y de personas. Una constante y cada vez mayor movilidad de las personas de un país o de un continente a otro se ha convertido en un pujante factor de nuevas diferenciaciones y de nuevas formas de dominación social y cultural producto de las lógicas contradicciones entre lo global y lo local. La globalización (especialmente económica) ha profundizado las injusticias sociales creando una situación donde millones de personas, en vez de beneficiarse de un mundo sin fronteras, se han visto abocadas al paro y la miseria.

Todo ello ha originado que la defensa de las identidades culturales ocupe un lugar cada vez más decisivo, que hayan aumentado las actitudes chovinistas y que los partidos de extrema derecha estén viviendo un importante resurgir en muy diversos países (Hungría, Polonia, Italia, Austria, Estados Unidos o Brasil). Son partidos que ponen en duda todos los avances democráticos y las libertades individuales o sociales conquistadas a lo largo de las últimas décadas.

De hecho, podríamos decir que vivimos momentos de extrema gravedad, pues los discursos populistas están cuestionando no sólo la capacidad del ser humano de viajar en busca de un futuro mejor, sino que están intentando consolidar una sociedad bajo una vigilancia y un control social permanente que nos puede llevar a una exacerbación cada vez mayor de las diferencias culturales y raciales. Sin embargo y paralelamente, aparecen movimientos que (aunque no estén muy claras sus conquistas) nos permiten ser modestamente optimistas; me refiero a: uno, la multitud de organizaciones sociales antirracistas, feministas y en defensa de las libertades que surgen en un gran número de ciudades de todo el mundo; dos, las masivas manifestaciones de descontento debido a la situación política y social por parte de millones de jóvenes en muy diferentes lugares (los denominados «indignados») que pueden alcanzar consecuencias impensables; o tres, la «primavera árabe» que surgió en diversos países del norte de África y que aunque no haya conseguido los resultados esperados, no podemos decir que no ha marcado de modo indeleble los procesos históricos de esos países.

Es cierto, son éstos tiempos convulsos y confusos en los que ya no se puede obviar por más tiempo ninguno de los aspectos que conforman la existencia social: ni aquellos referidos a las cuestiones del bienestar económico ni aquellos vinculados al deseo de ser feliz y tener una vida sin renuncias ni ocultamientos. Si nos fijamos, los trascendentales cambios históricos de los últimos cincuenta años (las revueltas de Mayo del 68; la pandemia del SIDA; la caída del muro de Berlín; la legalización del matrimonio homosexual; los atentados del terrorismo islámico; las diferentes guerras en Oriente Medio; la irrupción de los fundamentalismos religiosos; la crisis económica mundial que ha llevado a millones de personas a la miseria; las explosiones migratorias en diversas partes del mundo; el resurgimiento de un potente movimiento feminista;€) ponen en evidencia la íntima vinculación que, a mi modo de ver, mantienen las problemáticas denominadas Macro y Micropolíticas; de hecho, difícilmente se pueden llegar a entender unas sin las otras ya que mutuamente se crean y condicionan.

Por ello, se trata de plantear una actitud cultural que no olvida lo global al tiempo que posibilita buscar transversalidades entre el entorno social y la ecología mental y subjetiva. De ese modo, la micro y la macropolítica se abrazan de forma interdependiente ya que la segunda no debe eclipsar la primera, lo cual supone poner en práctica en la vida diaria (es decir, en el espacio de la experiencia cotidiana) las ideas de cambio que se proclaman. Y ahí es donde el arte puede aportar un conjunto de historias y microhistorias que difícilmente son oídas, exhibidas y debatidas en el área mediática.

En este sentido, la exposición Tiempos Convulsos en el IVAM nos muestra más de trescientas esculturas, cómics, dibujos o vídeos que inciden en diferentes aspectos que han sido especialmente significativos en las últimas décadas. Artistas de diversos países, generaciones, sexos y planteamientos vitales y estéticos, crean diversos espacios donde la violencia casera se relaciona con la violencia política; donde la representación de algunos conflictos desde la II Guerra Mundial aparecen junto a obras que nos hablan, también, de otras guerras, de siempre la misma guerra; donde la soledad y la alienación del individuo contemporáneo están más próximas de lo que pensamos a las preocupaciones por determinados mundos ocultos; donde se confunden y mezclan los cuerpos disidentes de hombres y mujeres; o, donde la conquista del espacio público adquiere diferentes maneras y formas para reivindicar lugares comunes y plurales.

Esta manera de entender y mostrar la creación artística presente en Tiempos Convulsos se refiere a lo más próximo y aquello un tanto más lejano, a lo más íntimo y a lo más social, al yo y al nosotros, al acontecimiento diario y a lo extraordinario que modifica y cambia nuestras existencias. En todas estas obras no se establecen líneas divisorias ni se marcan fronteras entre ámbitos profundamente relacionados. De este modo de acercarnos a los temas, que nos interesan y preocupan, de esa manera de entender las situaciones cotidianas o de ver los contextos culturales y políticos, trata el arte para unos Tiempos Convulsos.