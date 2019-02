Sinfonía electoral

«SALVATGES no som,/

això ja ens ho diuen les enciclopèdies./

¿I? Haurem de trobar la paraula/

escaient i justa que ens delimite».

Marc Granell, Notícia de la tribu (1978)

Mane qui mane, alçat matí», decían por la Ribera en tiempos predemocráticos. Nunca en un mes había cambiado tanto la perspectiva política por el total de las elecciones posibles. El voto de los valencianos va a ser decisivo. Continuidad o ruptura. Prolongación del proyecto progresista (Compromís, PSPV , Podemos) o involución hacia una previsible entente PP-Cs-Vox. Sin descartar la posibilidad de que PSPV y Ciudadanos, pacten una opción de gobierno. El PP de Isabel Bonig y Mª José Catalá se seguirá corroyendo por la corrupción. Nadie vota a delincuentes, si no espera beneficiarse del botín. Convocar a los valencianos a las urnas en el puente de sant Vicent tiene riesgo.

Equidistancia. Pedro Sánchez quiere acaparar la centralidad política, ante la deriva del frente de derechas, descompensado por el inédito peso reaccionario de Vox. El pacto de gobierno en Andalucía, con presidencia de Manuel Moreno Bonilla, contamina a Ciudadanos y lo descalifica. Ni alternativa de centro en España ni partido homologable con el grupo liberal del Parlamento Europeo. Si Ciudadanos de Toni Cantó y Albert Rivera no crece con claridad en los próximos comicios, pasará a la fase de declive. Como le pasa a Podemos, que dirige Pablo Iglesias. Crisis característica de los partidos soufflé.

Partitura. En esta campaña «pascuera» y primaveral tendremos que soportar y digerir la avalancha de propuestas por parte de quienes, enardecidos, sienten la ambición de mandar en España. Mayo colocará en su sitio a gobernantes de autonomías y ayuntamientos. Junto a los europarlamentarios que corresponde elegir. Una sinfonía –composición armónica compuesta por varios movimientos musicales- electoral que marcará el futuro de cinco millones de valencianos.

Menos gasto. No se pasó del primer capítulo iniciado en 2015 sobre financiación e inversión. Todo se iba a enderezar y casi todo está por hacer. Los valencianos debemos al gran poder central 65.000 millones de euros, a cuenta del Fondo de Liquidez Autonómica que no podemos devolver. En el frente antiautonómico (PP, Cs, Vox) con instrucciones concretas de los poderes fácticos, para rebajar el gasto. Nada de 17 autonomías «ineficientes», menos funcionarios, endurecimiento laboral, no más impuestos, pensiones, salario mínimo, prestaciones sociales, la sanidad, la educación o cultura. Las partidas más abultadas de los presupuestos del Estado, que las fuerzas progresistas coaligadas no han conseguido aprobar. Zancadilla de independentistas catalanes y otras especies, que nunca se sabe si adelantan por la izquierda o por la derecha. En el centro, impartiendo resiliencia y sosiego, el resistente Pedro Sánchez, pretende aglutinar al batallón de los moderados, desde la mayoría silenciosa que, indignada, ya se manifestó en 2015. ¿Revalidará en 2019?

Balance. ¿Qué se ha conseguido durante cuatro años? En la Generalitat, de Ximo Puig y Mónica Oltra, se han dado los pasos para llegar a un nuevo horizonte. Apartados de la corrupción y del desgobierno. Donde primen la sociedad y los ciudadanos por encima del comadreo y la cultura de la comisión, que sirve para que los grandes se lucren y los allegados recojan las migajas clientelares. La gestión política ha limpiado la administración autonómica y municipal. Tras veinte años (1995-2015) en los que se descalabró el patrimonio de los valencianos. Veinticinco en el Ayuntamiento de València.

¡A la cárcel! Un símbolo: la Generalitat en tiempos de Joan Lerma, se esforzó por situar las consellerias en el centro de Valencia, donde fueran visibles y accesibles a la población. Para lograrlo, se utilizaron y adquirieron edificios singulares y dignos—así se contribuía a recuperar y mantener el patrimonio de todos-. Esa política de alto valor arquitectónico y monumental, se sustituyó, en época del PP, por situar a los departamentos autonómicos, en la Cárcel Modelo de València, de pésima imagen y peor memoria. Proyecto despersonalizador y estéticamente deleznable, que ha alejado a los administrados de la Generalitat.

Oportunidad. El primer problema, de la política y la economía valencianas es su invisibilidad. Segundo, la cohabitación ineficiente en las consellerias para gestionar al alimón entre Compromís y PSPV. Tercero, el electorado valenciano arrastra inercia de votar en clave conservadora para volver a la «abundancia». Cuarto, no se ha aprovechado del todo la oportunidad de gobernar. Quinto, el Pacte del Botànic ha cedido a la cúpula empresarial competencias en asuntos económicos y de política empresarial. Sexto, seguimos sin una comarcalización coherente del territorio. Séptimo, los desniveles entre las distintas gestiones realizadas en las diferentes consellerias. Octavo, la incapacidad de impulsar la actividad no partidista de las entidades intermedias de la sociedad y de la administración institucional de la Comunitat Valenciana. Noveno,0 falta un proyecto de País Valenciano capaz de relanzarlo en el ámbito español y europeo: la partitura de la sinfonía.