Una rata ve la tele

Habrá quien lea por razones morales los «Siete cuentos morales» de John M. Coetzee o los «Cuentos morales» de Leopoldo Alas Clarín, en vez de leerlos por razones literarias o de estricta supervivencia. ¿Y una serie? ¿Se puede ver o no ver una serie de televisión por razones morales?

El estadounidense Jussie Smollett, cantante y actor de la serie de Fox «Empire», es de piel oscura por su ascendencia africana, oficialmente homosexual desde que así se declaró hace unos meses, y públicamente se opone a las políticas de Donald Trump. Tal vez haya quien le siga en «Empire» por eso.

Hace unas semanas, hospitalizaron a Smollett porque fue golpeado, le ataron una soga al cuello y echaron lejía por encima. Denunció que habían sido dos desconocidos que gritaban «Esta es una zona MAGA» (siglas del lema electoral de Trump «Make America Great Again»). ¡Una agresión guiada por el racismo, la homofobia y el fanatismo político! Imagínense el aluvión de muestras públicas de apoyo que recibió. Un catálogo de razones morales para ver «Empire» (o no ver, que el candor del vecinito Ned Flanders tiene un reverso tenebroso a solo un suspiro de distancia).

Ahora, la policía de Chicago acaba de detener a Smollett por tramitar una denuncia falsa: descubrió que los sospechosos de la agresión tenían con él un vínculo igual de sospechoso. Imagínense la avalancha de muestras públicas de reprobación que recibió. Buenas razones morales para no ver «Empire» (o verla, que los caminos del reverso tenebroso son insondables).

Tal vez este uso de la moral sea excesivo, pero oigan esto: la policía sospecha que Smollett orquestó la agresión para subir su caché en «Empire» porque estaba «descontento con su sueldo». Aprovecharse del dolor de las víctimas de agresiones racistas, homófobas y del fanatismo político, sembrando además la duda respecto a si sus denuncias son reales o falsas es caer muy bajo. Espero que en «Empire» no solo le despidan, sino que además impidan que este tipo gane con ellos un solo dólar más. No se me ocurre otro modo de poder ver la serie sin sentirse más sucio que una rata.