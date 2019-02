Vienen a por nosotras, pero no nos cogerán

La candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid ha elegido como número dos de su lista a David Pérez, quien se permitió definir a las feministas como «mujeres frustradas y amargadas», así, tirando al bulto, además de negarse a votar la ley LGTBI impulsada por el Gobierno de su compañera Cifuentes. La promoción de Pérez coincide con la salida a escena de otros personajes con actitudes bien preocupantes hacia el género femenino como la de ese exjuez que desde el parlamento de Andalucía quiere depurar a los funcionarios encargados de evaluar los expedientes de violencia de género, o la de su compañero de partido, flamante senador territorial que se acaba de oponer a una declaración institucional de condena de la LGTBIfobia en el deporte planteada en la Cámara Alta.

Todos estos hechos no son circunstanciales sino evidencia de que la derecha española, envuelta en el argumento único de la unidad de España, pretende realmente lanzar una nueva cruzada contra el movimiento progresista en su totalidad, y lo hace atacando a uno de sus pilares actualmente más combativo, que es el que constituimos las mujeres organizadas y empoderadas.

Las manifestaciones del 8 de marzo de 2018 supusieron en todo el mundo un punto de inflexión, al dejar bien claro que la mujer no va a seguir tolerando su cosificación sexual y su permanente exposición a los caprichos de una violencia de género que muchos hombres aún piensan que pueden ejercer impunemente. Y la indignación en las calles volvió a expresarse pocos meses después al conocer la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Navarra en el juicio de la Manada, una decisión que, al margen de tecnicismos legales, vino envuelta en una sensación de falta de empatía y de perspectiva de género en la acción judicial que nos produjo una tremenda inquietud.

La Historia nos muestra cómo la reacción actúa con decisión siempre que detecta avances significativos en las demandas de progreso que amenacen el statu quo, y por ello está aprovechando ahora su presencia institucional para intentar volver a encadenarnos, porque sabe que la mujer en movimiento es demoledora para la sociedad patriarcal que desean mantener a toda costa, en línea de lo que vemos apuntar también en países como Polonia y Hungría.

Es urgente volver a colocar el foco de la política donde se hallan los verdaderos debates de fondo, sin dejarse encantar por la exaltación simbólica ni por falsas apelaciones patrióticas que, en la práctica, quieren volver a colocar a la mujer como infinita proveedora de servicios de cuidado y atención no retribuidos. Esa inmensa plusvalía que nos saca el sistema patriarcal ha de ser reivindicada, porque sino seguiremos avanzando en la feminización de la pobreza, la subordinación social y la frustración de nuestras oportunidades de realización personal.

El próximo 8 de marzo saldremos nuevamente a la calle para reivindicar nuestra igualdad y para exigir una nueva sociedad en que el género no sea motivo de discriminación ni de explotación. Saldremos para decir que una sociedad digna de ese nombre es aquella que integra por igual a todos su componentes. Saldremos para decir no a la reacción. Y saldremos con la vista puesta en Europa, donde debemos tejer los consensos necesarios para que la igualdad y la transversalidad sean un principio consustancial que no pueda ser alterado por las políticas estatales; aquí no vale invocar el respeto al principio de soberanía ni ninguna otra consideración cobarde. En suma, Europa debe darnos un elevado mínimo común denominador para la igualdad, e iremos a exigirlo.