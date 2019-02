Hacia una dársena de desguace

Estos días ando releyendo el magnífico discurso de Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universitat de València, titulado Las raíces éticas de la democracia. Cortina plantea una reflexión sobre cómo se forjan las mayorías y cómo se forma la voluntad del pueblo; es decir, "el proceso por el que una mayoría llega a serlo".

La respuesta es compleja. Cortina adelanta en su discurso tres posibles modelos de democracia representativa teniendo en cuenta cómo se forman las mayorías: la democracia emotiva, la democracia agregativa y la democracia comunicativa o de los ciudadanos; modelos que no se dan en ninguna sociedad en estado puro sino mezclado.

Además, Cortina en la parte final de su discurso, pide a los partidos políticos tres cosas. La primera "que se democraticen y hagan gala de pluralismo interno" por medio de listas abiertas. Algunos partidos ya lo han puesto en marcha y continúan haciéndolo, otros todavía no. La segunda que los discursos de los partidos políticos deben convencer a sus votantes potenciales "mostrando la bondad de sus programas". En la actualidad, no lo están haciendo así puesto que muchos políticos descalifican de forma sistemática a representantes de otros partidos, como si no tuvieran otras estrategias para obtener votos. Y la tercera que hay que evitar a toda cosa "la fractura de una sociedad en dos bandos", es decir, no sembrar la enemistad. También estamos de acuerdo con ese último punto: se debe evitar esa división; sin embargo, algunos políticos utilizan la máxima de "divide y vencerás" para manipular al electorado.

No me extraña que José Luis Sampedro escribiera en su último libro (Sala de Espera, 2014) estas palabras tan duras dirigidas a la clase política: "Ahora contemplo con desprecio los destinos de tantos dirigentes actuales, que creen estar pilotando la nave hacia su grandeza cuando su rumbo la lleva a una dársena de desguace". Sampedro nos indica que hay que mirar el futuro "con la esperanza de que la barbarie sirva una vez más como impulsora del seguir adelante".

Nuestros políticos deberían trasmitir argumentos, medidas y propuestas claras; no insultos contra el resto de los partidos. Como decía Séneca (4 a. C-65 d.C): "no tenemos poco tiempo, sino que perdemos mucho". Así que, señores y señoras, no nos hagan perder nuestro tiempo y planteen una campaña electoral limpia, transparente y llena de ideas. No nos hagan perder más el tiempo, no nos engañen y sobre todo no lleven la nave a la dársena del desguace.