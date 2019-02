Incomprensible

Nunca he entendido los tiempos de la administración. Todo es lento y farragoso aún queriendo; conque, si no se quiere, cualquier proyecto puede alargarse hasta que no quede quien se acuerde de para qué se proyectó. Lo de la ampliación del polígono el Castillo de Sax ya excede la previsión más pesimista. 17 años intentando ganar suelo industrial. Y nada. Se supone que la llegada de empresas a cualquier sitio es una buena noticia. Que traen empleo y riqueza y es una obligación de las administraciones facilitar su instalación. Pues no.

Aquí tres de las firmas más potentes de la localidad se han ido, imagino que aburridas de esperar un permiso que lleva 17 años dando vueltas por los cajones, mientras el Ayuntamiento y el Consell, se han dedicado en este tiempo a bloquearse porque eran de distinto partido, o porque eran del mismo pero no de la misma familia política, o por dejadez o por desinterés o por hacer la puñeta. Pero bueno, ahora por fin el plan parece tener vía libre. Habrá que alegrarse aunque llegue a tres meses de las elecciones.