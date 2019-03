Mortalmente serio

1de 3. Uno elige viajar o no hacerlo. Una vez que uno ha elegido viajar (evidentemente, porque puede y quiere hacerlo), lo hace por algún motivo y por alguna finalidad. Así, por ejemplo, González Pons viajó a Venezuela para empujar a Maduro y apoyar al autoproclamado y heteroaceptado Presidente Bis. Inés Arrimadas lo hizo a Waterloo para recordarle a Puigdemont que la República no existe, por si se diera el caso de que alguien la afirmara vía argumento ontológico. Pedro Sánchez viajó a Colliure para rendirle homenaje a Machado y, en su figura, a los exiliados de la República que sí existió. González Pons recorrió miles de kilómetros para nada; Inés Arrimadas mil quinientos para «decir» lo que la evidencia «muestra», y Pedro Sánchez unos cientos para rendir homenaje a Machado. Los tres pudieron acudir a Colliure, a Venezuela o a Waterloo, pero cada uno eligió su destino, su «tiempo estimado» y la ocasión para hacerlo. Me llama la atención, sin embargo, que pudiendo ser los tres viajes «electoralistas», en boca de sus adversarios sólo lo sea el que menos podría serlo. Con algo de desprecio, Casado y Rivera «acusan» a Pedro Sánchez de estar en campaña y de que el homenaje del Presidente del Estado al poeta es «tan sólo» un acto electoral y, en consecuencia, un acto que no vale nada. Parece que ellos fueron a Caracas y a Waterloo sólo a por setas, sin hacerle ascos al Rolex.

2 de 3. La ideología o es un conjunto de ideas o es una máscara encubridora. La ideología en sentido positivo es radical: busca soluciones acudiendo a las «raíces» del problema. Lo contrario de una ideología radical es una ideología que «se anda por las ramas», en su sentido negativo, propone soluciones enmascarando las causas del problema. Ahora que se acercan las elecciones todos buscan el «centro» y huyen de la radicalidad, pero yo creo que el centro es una idea regulativa de la práctica política, no una ideología. El centro es el acuerdo al que llegan las periferias. Ser radical no es ser violento. Los asustadizos votantes de «centro» tienen un miedo autoinducido que otros alimentan. Dicen «centro» y quieren decir votadnos; dicen «radical» y quieren decir no les votes.

3 de 3. (Radical, Emma Bonino; Emma Bonino, Carmen Alborch; Carmen Alborch, feminismo; feminismo, 8 de marzo). Desde que tengo uso de razón soy feminista (si hubo un antes, no la usaba), así que aprovecho la ocasión de la fecha para recordarme: que el feminismo, como la democracia, no es una conquista inexpugnable, sino un proceso que avanza, se estanca o retrocede; que el feminismo es una teoría que resulta del análisis crítico del patriarcado y una práctica orientada a su abolición; que el feminismo es un humanismo que persigue relaciones de reciprocidad liberadoras entre mujeres y hombres; que el feminismo es mucho más alegre y divertido que el antifeminismo, mortalmente serio.