La llengua entra en campanya electoral. O com el conte de mai no acabar: «Quan sembla que s'acaba, torna a començar» (Raimon). El Partit Popular atia la confrontació lingüística proposant una «llei de llengües» per fer fora la llengua pròpia de l'escola, de l'administració i de la senyalització urbana. Si el castellà és la llengua comuna, les altres llengües de l'Estat són subsidiàries i prescindibles. Així justifiquen la desigualtat de tracte. Comprenen ara per què l'espanyolisme excloent és el principal motor del separatisme? Diu Casado que els bilingües podem continuar sent-ho (caram, gràcies); però, per a què aquells que no ho són puguen ser monolingües en castellà. Entesos?

Cal eliminar el requisit lingüístic de la funció pública perquè «perjudica la mobilitat entre empleats», diu el del màster cum fraude situant els drets individuals dels funcionaris per sobre dels drets individuals dels ciutadans. I que el castellà ha de ser «llengua vehicular a l'ensenyament», perquè ensenyar en llengua pròpia és una imposició, però en castellà no. I que s'ha de retolar en castellà la «senyalització urbana i interurbana», encara que podrà duplicar-se en llengua pròpia —Castelló/Castellón, Ontinyent/Onteniente, Dénia/Denia— i batre el rècord de les dúpliques ridícules que ostenta per ara el diputat del PP Gil Lázaro des de que, per marcar paquet secessionista, va demanar que en la felicitació que el Congrés envia en les altres llengües de l'Estat l'expressió «Bon Nadal» figurara dues vegades (una pel català i l'altra pel valencià).

Pel que fa a les llengües perifèriques, Espanya és un país on tots els dies són calcats a l'anterior i cap presagia res de bo. Si Casado proposa hui un canvi de paradigma, Rivera ho féu ahir i Abascal ho farà demà. Tots tres aposten pel canvi: el de la marxa enrere; dur les llengües oficials cap a la llatinització i extinció, que el legat més preuat dels nostres avantpassats acabe com al Vaticà, l'únic lloc on l'idioma oficial és una llengua morta.