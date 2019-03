Del bikini al Valle de los Caídos

A primers del passat Juliol, Pedro Sánchez, acabant d'estrenar escó al banc blau del Govern d'Espanya va declarar als quatre vents que abans de l'estiu el cadàver del dictador Francisco Franco Bahamonde, aquell General sempre present en els segells de Correus i en les monedes de curs legal durant quaranta anys, seria exhumat i la família hauria d'anar buscant un nou lloc pel repòs etern dels ossos de qui, durant anys i panys, va tenir Espanya i els espanyols sotmesos a la grisor d'un règim dictatorial. Però les calors de l'estiu ja les tenim oblidades, després seria durant la tardor quan tindria lloc l'exhumació, les arbredes es van tornar d'un atractiu color coure, moltes d'elles van despullar-se mentre les fulles encatifaven el terra, i el cadàver continuava rebent l'homenatge dels seus fidels a la tomba de la Basilica de Cuelgamuros, ja hem passat les primeres neus i d'aquí uns dies l'alegria de la primavera, com cada març, trucarà a la porta. I el cadàver del General que es va rebel·lar contra la República continua sense moure's de la seva tomba.

Acabem la legislatura i una de les primeres promeses de Pedro Sánchez es quedarà sense complir. I tot perquè, més d'una vegada, els polítics abans de fer promeses tindrien que mossegar-se la llengua o bé contar fins a deu. Com el peixos, que segons la dita moren per la boca, també alguns polítics moren, metafòricament, per eixa boca que sempre obren massa a l'hora de llençar promeses, i més si estem en temps electorals.

En aquesta romeria a la que es volen sotmetre les despulles del vell dictador hi han hagut diverses parts interessades. La família, acostumada a pensar que Espanya es «el mas del iaio» fou la primera en afirmar que el cos de l'avi no es mouria d'on l'havien soterrat, després van oferir la madrilenya catedral de l'Almudena on tenen una cripta particular, i, a més a més, exigien que l'exhumació es fera amb honors militars, salves de canó incloses. Amb la família es va alinear l'abat de la Basilica, abans que frare militant d'extrema dreta, i fins i tot el Vaticà que va dir ni si, ni no, sinó tot el contrari.

I quan ja semblava que, per fi, el que podria ser l'exhumació del cadàver de Franc anava a tindre lloc, arriba una ordre del jutge José Yusti Bastarranache paralitzant les obres que calia fer per moure la pedra de més de dos mil quilos que tapa la tomba, aplicant interpretacions de la legislació urbanística. Aquest jutge, que més d'una vegada ha demostrat de paraula i per escrit tenir la toga, i les punyetes que l'ornen, escorades cap l'extrema dreta, ha fet cas a una de les més de quinze denuncies que al respecte ha presentat l'advocat expert en temes urbanístics Francisco Javier Zaragoza, mes conegut com Quico en els ambients socials de Benidorm.

I es que l'advocat Saragossa es un home agraït a Franco, des de petit ha mamat la ideologia franquista. Es fill de Pedro Saragossa, que fou Alcalde y Jefe Local del Movimiento de Benidorm des del 1951 fins el 1967, al principi del seu manament al front de l'alcaldia Pedro Saragossa, muntat en una vespa, va anar al Pardo a demanar permís perquè les primeres turistes nòrdiques pogueren lluir bikini en les plages del seu poble. I ara el fill, agraït, defensa el cadàver de qui fou amic de la família.

Jo deixaria el cadàver tranquil on està i em preocuparia de traure el franquisme sociològic de les institucions. Allà està de sobra