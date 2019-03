«Overbooking» espanyolista

Quan més gran és la mentida, més gent se la creurà», deia el propagandista nazi Joseph Goebbels. Isabel Bonig i Toni Cantó n'han fet una traducció ben literal. Fer creïble la mentida -el castellà en perill -a base de repetir-la és d'una pervivència tan notable que sembla inoxidable, però tan efectiva com per a provocar amb dades falses emocions vertaderes com les que suscita una extremitat fantasma, com ara un dit amputat que continua causant dolor, tot i la seua absència. Com que l'electorat es guia pels sentiments (de vegades en contra dels propis interessos), el missatge emocional del «perill» resulta més convincent que l'argument racional que el contradiu. «A qui va vostè a creure, ¿a mi, o als seus propis ulls?», deia Groucho Marx. Doncs això.

La història no es repeteix idènticament, però sovint ho fa de manera semblant. Compares la catilinària contra les «urpes» adoctrinadores de Marzà amb les diatribes franquistes contra el «contuberni judeo-maçònic» o la crítica al «pancatalanisme» del Consell amb el disbarat d'El florido pensil, i t'adones que hi ha coses que no tenen data de caducitat. És el discurs de la dreta més tronada que ressuscita l'Espanya d'Ortega, Laín i Madariaga; que emula Serrano Suñer dient «Catalunya -i no Rússia- és culpable», que hui t'imposa parlar espanyol i ahir «la lengua del Imperio». Només faltaven els pithecanthropus de Vox amb «España lo primero»: versió actualitzada d'«Una, grande y libre». I és que en el fons tot ve a ser el mateix. No us pareix?

En la carrera per a ser el millor espanyol hi ha overbooking. Rivera, Casado i Abascal competeixen en agitar banderes temorosos de quedar-se sense plaça en el pòdium de l'espanyolisme. I jo no vull que em parlen de banderes, sinó de pensions. Tanta percalina rojigualda em fa ois com si fos una embarassada de pocs mesos perquè em transporta al pati de l'escola cantant el Cara al sol i Montañas nevadas, fruits d'una educació en la que faltà un qüè per a deixar-me tocat de per vida.