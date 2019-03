Una feina per rematar

Aquests quatre anys hem viscut políticament de tot: una legislatura fallida, dues mocions de censura, un canvi de Govern, dissolucions parlamentàries anticipades€ Però sobre tot una nova evolució política impensable mentre regnava el bipartidisme.

Dins d'aquest nou escenari és on he treballat intensament i també on m'agradaria rematar algunes tasques pendents al voltant de les quals ja tenim una feina avançada.

És per això que, com ja vaig anunciar en la Mesa Nacional del meu partit de diumenge passat, em presente a les primàries d'Idpv per continuar portant la seua representació al Congrés dels Diputats dins del futur Grup Parlamentari de Compromís.

Un repte, el del Grup Parlamentari per avançar en la consolidació d'un Espai Valencià que col·loca en les persones, i no en els tacticismes ni en les hiperideologies, el centre de la seua actuació política.

Des del Congrés, hem dedicat el nostre esforç a fer visible la problemàtica valenciana i en exportar a Madrid el nostre tarannà dialogant, consensuador i propositiu. Al llarg de totes les negociacions dutes a terme en ple i comissions per traure propostes endavant, m'he adonat d'un progressiu canvi d'actitud dels grups parlamentaris, dels nous i dels vells, tots finalment convençuts de que el diàleg és imprescindible en un espai on s'ha instal·lat la pluralitat, molt més productiva que eixa mena de combat trucat de Catch on PP i PSOE es movien tan a gust.

Conscients d'eixe canvi on tots els partits juguen un paper decisiu el juny del 2018 vàrem fer història en aconseguir per primera volta que cent vuitanta diputades i diputats de formacions molt diferents obligàrem Mariano Rajoy a una jubilació política anticipada i ben merescuda. Des d'aleshores, vàrem sostenir un govern de canvi amb l'esperança d'esgotar la legislatura per determinar la consecució d'uns Pressuposts Generals socials i en clau valenciana i, al mateix temps, concloure un important treball legislatiu en la línia d'avanç que demana majoritàriament la societat.

Tot i això, malauradament ens hem trobat amb una convocatòria d'eleccions generals en un moment en que restaven moltes tasques urgents com la reforma de la Llei Mordassa i l'avanç en llibertats ciutadanes, la reforma del sistema judicial, i a més amb perspectiva de gènere, l'eliminació del vot pregat, la consolidació del Pacte de Toledo, l'abolició de la reforma laboral imposada per la dreta, la reversió de la tendència elitista i recentralitzadora en l'Educació, la reforma del Codi Penal per castigar plenament la corrupció i deixar de reprimir el sindicalisme i la llibertat d'expressió. I, evidentment, també ha quedat pendent de liquidar el model hisendístic que infrafinança al Poble Valencià.

Ara, a la convocatòria del proper 28A, tornem a oferir una alternativa de canvi real i tranquil, en la qual vull tornar a estar present des de la satisfacció amb el treball ben fet.