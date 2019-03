I després del 8 de març a pel 28 d´abril!!!

Les dones acabem de demostrar que la nostra força és imparable. les multitudinàries manifestacions i el seguiment de la vaga del passat huit de març així ho demostren. Era difícil de superar l'índex de participació de l'any passat, però la força dels arguments del feminisme davant del patriarcat i l'ascens de la ultradreta ho han fet possible.

Sobre els arguments per secundar la vaga ja n'he escrit i parlat prou. Ara «toca» preparar les eleccions del pròxim vint-i-huit d'abril. Perquè no podem oblidar que les tenim ja, ahi mateix.

Les dones ens juguem moltíssim en estes eleccions generals. Ens juguem drets ja consolidats que la dreta ens vol treure. No vaig a negar que el trio feixista de la foto de la plaça de Colón a Madrid, em fa por. I em fa por perquè un govern d'aquestos homes no ens portarà res bó a les dones.

Quan van pactar a Andalusia se'ls va veure el pèl de seguida i la seua prioritat era derogar la Llei orgànica sobre mesures de protecció contra la violència de gènere. O el que és el mateix permetre que les violències masclistes que quotidianament patim les dones queden totalment impunes i que les dones que són agredides queden completament desprotegides. O siga ficar-li una catifa roja al patriarcat per a que ens continue dominant. De fet Casado jo no parla de violència de gènere. Desfigurar la realitat mitjançant el llenguatge és una de les tècniques preferides de la dreta i ara ho estem veient.

La prohibició de l'avortament més enllà dels supòsits de la llei del 85 és una altra obsessió de la dreta que no concep a les dones com a persones sinó com a màquines de fer criatures i per tant sense dret a decidir sobre els seus cossos i llibertats.

O com diu Rivera, des del seu «feminisme liberal» on prediquen la regulació dels ventres de lloguer, des d'on volen ficar a gestar a dones vulnerables econòmicament per a vendre les criatures a persones desconegudes a canvi de pagar les despeses de l'embaràs i per les molèsties que puga tenir la gestant. O siga per a l'enriquiment de clíniques privades i de la gent que faça d'intermediaris i a costa de la vida i el cos de les dones gestants.

El vint-i-huit d'abril hem de votar per parar aquestos discursos que no ens tenen en compte. Hem de tornar a eixir massivament a votar opcions progressistes tant a les Corts Generals com a les Corts Valencianes que miren per les persones, per totes les persones. Hem de considerar el nostre vot com una eina de transformació social al servei de les persones i hem de confiar-lo a la gent que considerem honesta y feminista. No podem votar a qui ja ens ha furtat i enganyat i ho tornarien a fer si els deixem.

El passat hui de març varem omplir places i carrers per parar-li els peus al patriarcat. El vint-i-huit d'abril hem d'omplir les urnes de vots progressistes per aturar a la dreta. El nostre vot, el vot de les dones, ha de ser decisiu