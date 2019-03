Europa, eterna dama

«Sia la dona qui es vulla,

ans que per ella us perdau,

no vullau a qui no us vulla;

Si no us vol, no la vullau».

Joan Timoneda, 1563

Europa y la Unión Europea son femeninas. Sus claves: generosidad, audacia, cultura, paciencia, tenacidad, grandeza, constancia, serenidad, inteligencia€Voces en femenino que guían la trayectoria de la vieja Europa. Frente a los atributos masculinos del trumpismo y de la derecha ultramontana que insisten en cambiar el mundo a su manera.

Vía valenciana. El Movimiento Europeo, tuvo su sección valenciana conjurada contra la dictadura, la estulticia y la arbitrariedad. Personas y nombres dignos de mayor reconocimiento: Vicent Ventura, Joaquín Muñoz Peirats, Martín Domínguez Barberá, José Antonio Perelló, José María del Rivero Zardoya, Francisco Domingo, Joaquín Maldonado Almenar y su hijo Joaquín Maldonado Chiarri, Gerardo Canet,Vicente Iborra, Luís Font de Mora, Trini Simó, Vicent Miquel i Diego, Josep Mª Soriano y tantos otros. Para Albert Camus «Europa es la patria mayor». El premio Nobel de Literatura en 1957 añadió, «el gran Cartago lideró tres guerras: después de la primera seguía teniendo poder; después de la segunda siguió siendo habitable; después de la tercera ya no se encuentra en el mapa». Europa pudo acabar así.

Intenso. Es un relato apasionado para dar voz a una generación que fió a la consolidación europea el futuro de democracia, esperanza y libertad. Frente al último desbarajuste provocado por la ofensiva estadounidense de Donald Trump y el trauma del Brexit, tratan de imponerse las concepciones europeas de la Francia de Emmanuel Macron y la germánica, de la sucesora de Angela Merkel, Kramp-Karrembauer, actual presidenta de la CDU. En la Unión Europea, bajo la epidermis burocrática de la Comisión Europea y el Europarlamento, asoma la concepción matriarcal de una organización integradora que, desde 1957, incorpora países y naciones, hasta llegar al Euro, los 27 Estados Miembros y 450 millones de habitantes.

Hito. La UE es el proceso político más trascendente iniciado en el siglo XX. Para conjurar los posos de dos conflictos bélicos devastadores. Umbral de la cultura occidental y la democracia, el espacio europeo se sumió dos veces en la barbarie y la desolación en menos de veinticinco años. Un británico, Winston Churchill, formuló la idea de los «Estados Unidos de Europa» en el discurso que pronunció en la Universidad de Zurich en 1946. Habló de «recrear la familia europea para proporcionarle una estructura con la cual pueda vivir en paz, seguridad y libertad». Tres condiciones femeninas. Cuando Churchill lanzó su propuesta, el francés Jean Monnet, padre de unidad europea, ya llevaba desde 1940 dirigiendo el Comité de Coordinación Franco-Británica con sede en Londres, para superar la guerra y preparar la paz.

Ruta de la Seda. Si vas a Nápoles, tropiezas con estandartes que proclaman: «Napoli città della Setta». Allí funciona la Corporación del Arte de la Seda, conformada por iglesias, entidades y gremios que cultivan los ejes de la cultura y el negocio que se movió en torno a esta industria desde el siglo I a C. En la basílica de Santa Chiara, destrozada por las bombas aliadas y las minas nazis, en la II Guerra Mundial, preside la nave central un enorme escudo incrustado en mármol, donde las flores de Lis de los borbones comparten enseña con las cuatro barras reales de Aragón. Todas bajo la corona del reino de Nápoles, donde el monarca aragonés, Alfonso el Magnánimo y su hilo Fernando I dejaron su impronta y potenciaron su esplendor. Europa es síntesis.

China-Italia. Nápoles fue enclave de arribada de las caravanas chinas. Italia se dispone a firmar un tratado de múltiples derivaciones con China. Que facilite las inversiones del gigante asiático y abra la puerta a su influencia en la Unión Europea. Los Estados Unidos de Trump quieren debilitar el continente europeo y frenar el potencial de la República Popular China. Ahí surgen nuevas alianzas. En esta escalada, que inquieta a la Comisión Europea, los italianos tratan de mejorar su economía en recesión y como en tiempos de Marco Polo, seguir los trazados de la Ruta de la Seda.

Cisma. Si nada lo remedia, Gran Bretaña se desgajará del conjunto europeo al que se unió, con reservas, en 1976. Esta fragmentación es un drama para el continente europeo. Es el revés más relevante en la historia de la UE. La eclosión masiva del 8M en 2017 y en 2018 ha marcado tendencia en defensa de los derechos de la mujer. Tiene perfil europeo. Significativo en tres países del sur continental: España, Francia e Italia. Una vez asumido el impacto del brexit, se reinicia la pugna por el liderazgo y el replanteo del alma de Europa. Representada por la unidad europea y cuestionada por las corrientes euroescépticas. En las próximas elecciones al Parlamento Europeo se decidirá el futuro de la UE, liberal y eterna. Jamás doblegada por la intolerancia.