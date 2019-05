Una Església creïble i solidària

És així com molts volem que siga l'Església: creïble i solidària. O també, samaritana i sol·lícita, atenta i pròxima als qui més pateixen. I en realitat l'Església és així, amb tants i tants cristians que treballen a Càritas o a Mans Unides per ajudar els més desvalguts de la nostra societat. I és així com el papa Francesc ens demana que ho fem.

També hi ha molts membres dels de "dalt" de l'Església que ens sorprenen gratament pels seus fets. L'últim cas conegut, tot i que sabem que n'hi ha molts altres casos desconeguts, ha estat el del cardenal polonès Konrad Krajewski, que fa uns dies va trencar un precinte policial per tornar la llum a un edifici ocupat per 450 sensesostre.

El cardenal Krajewski, que és l'almoiner del papa, va desafiar la policia italiana i el ministre de l'interior, l'ultra Matteo Salvini, i va retornar la llum a un edifici, sis dies després que la companyia elèctrica tallara el subministrament elèctric, perquè els ocupants d'aquestes vivendes tenien un deute de 300000 euros. El cardenal Krajewski, sense pensar-s'ho dues vegades va entrar el dissabte 11 a la sala de comptadors, que estava precintada per la policia, i va reactivar la llum, assumint la seua responsabilitat davant la policia i la companyia ACEA, que havia tallat el subministrament elèctric.

Amb valentia profètica, el cardenal Krajewski va dir que havia intervingut personalment "per reactivar els comptadors". El cardenal almoiner del papa va afirmar que havia segut "un gest desesperat", ja que a l'interior de l'edifici "hi havia més de 450 persones sense electricitat, amb famílies, criatures i no podien ni tan sols endollar les neveres".

En aquest edifici, on la companyia ACEA havia tallat el subministrament elèctric, hi viuen un centenar de menors, als qual el cardenal Krjewski els havia portat diversos regals. L'almoiner del papa, sabent que aquestes persones no tenien llum, els digué que si a la nit no s'havia restablert el corrent elèctric, ell mateix vindria per connectar-lo. I és que ja feia dies que aquestes famílies no tenien llum i per això es manifestaven a la porta de l'edifici amb el crit: "Sense llum no es pot viure". L'almoiner del papa era conscient de les possibles conseqüències legals, i malgrat tot va actuar així, amb la convicció que ho havia de fer pel bé d'aquestes persones.

Com ha informat la premsa, la resposta prepotent i del tot insensible del ministre Salvini, va ser: "Compte que l'almoiner pague els 300000 euros de factures endarrerides". I Krajewski va respondre al ministre Salvini, dient-li que des del moment que ell va reconnectar la llum, també ell mateix la pagaria.

El cardenal Krajewski va saber que aquestes famílies estaven passant dificultats econòmiques gràcies a una religiosa, la germana Adriana Domenici, que treballa amb els sensesostre, ja que va ser ella la qui va informar el cardenal de la situació d'aquestes famílies, que estaven sense llum perquè l'empresa ACEA els havia tallat el corrent elèctric uns dies abans.

Com no podia ser d'una altra manera, el Vaticà, per mitjà del cardenal Peter Turkon, ha recolzat l'acció del cardenal Krajewski amb una referència a l'Evangeli (Mc 2:23-3:6), ja que, com va fer Jesús, també "Era il·legal curar en dissabte". Com ha dit el cardenal Turkon: "És la legalitat la que preval o fer el bé als altres?".

Al costat de la valenta acció del cardenal Krajewski, un altre cas conegut aquests dies, i que fa l'Església més creïble, ha estat el de diversos preveres italians que, també amb valentia, s'han enfrontat a la màfia. Si el 2014 va ser històrica la decisió del papa Francesc d'excomunicar els mafiosos, recentment diversos capellans han decidit denunciar la màfia i no agenollar-se davant aquesta organització criminal. Per això alguns preveres de Nàpols, seguint el gest valent del papa, s'han atrevit a denunciar la màfia. I és que la tasca dels preveres no consisteix únicament a celebrar l'Eucaristia i els altres sagraments. Com ha dit Luigi Merola, "la missió dels capellans comença quan la missa acaba". D'aquesta manera l'Església es fa solidaria amb el patiment de la gent i alhora, denuncia la mentida i la criminalitat de la màfia.

Com deia el cardenal Turkon en relació al gest del cardenal Krajewski, "hem d''ajudar la gent". Per això amb gestos com aquests (i com molts d'altres que no es coneixen), la societat descobrirà que l'Església és creïble. I que per damunt de les paraules, l'Església anuncia l'Evangeli amb fets, amb obres, amb una solidaritat real envers els més necessitats.