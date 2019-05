De cuerpo y mente y viceversa

"Cúrate en salud de los centros de salud mental", se leía en una camiseta, junto al poema del comprometido poeta vasco Gabriel Celaya: "¡A la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que, pues vivimos anunciamos algo nuevo". Concentración de Orgullo Loco Valencia, por segundo año, visibilizando la estigmatización, infamia y deshumanización de tratamientos infrahumanos en Salud Mental. Públicamente se expusieron experiencias en primera persona. "La gente está loca, y yo ahora. Tras los ingresos y el lavado de cerebro, también, es como lo siento, y creo que lo sentiré toda mi vida". Confesiones anónimas impresas y repartidas durante el Orgullo Loco Reivindicativo, en la plaza del Ayuntamiento de València, el pasado sábado dieciocho de mayo apoyaban el grito unánime del "¡Derecho a ser libre; derecho a ser yo!".

Más de treinta personas proclamaron que "Sí, si hay otros medios", que "¡basta ya de torturar!". ¿Por qué se siguen utilizando, en España, crueles terapias y tratamientos causantes de secuelas además de nefastas repercusiones psicológicas? "Contenciones mecánicas, sobremedicación, aislamiento, tratamientos sin consentimiento o información suficiente, ingresos involuntarios, violación de nuestros derechos sexuales y reproductivos como la esterilización forzosa, la terapia electro convulsiva, cuyo uso ha resurgido". Marie Beynon Ray en Revelaciones de la Psiquiatría escribe: "Shocks que devuelven la razón. Los antiguos ya conocían el hecho. Se dejaba caer al lunático por un escotillón en un baño helado o se le practicaba una corriente eléctrica suave. La gente empeoraba con el shock. ¿Y el shock eléctrico? Los ojos del enfermo se vuelven en las órbitas, la cara se cubre de sudor, la garganta y el pecho enrojecen. Pero cuando lo retiran de la habitación al cumplirse exactamente 60 segundos, el hombre (mujer) está azul. Este es el shock eléctrico convulsivante. Hay una amnesia total, no sólo del shock, a veces hasta de varios días. Puesto que no recuerdan el shock, no lo temen. Método mejorado de producir las convulsiones epilépticas, que son siempre la base del tratamiento".

Derecho a ser libre. El filósofo y periodista francés Raymond Aron en su ensayo sobre las libertades cita a Alexis de Tocqueville, pensador político del siglo diecinueve: "Pero existe una libertad civil y moral que extrae su fuerza de la unión y que el poder mismo tiene por misión proteger: la libertad para hacer sin temor todo cuanto es justo y bueno"

Derecho a ser yo, reivindicando "Ser nosotras y nosotros mismos. La Diversidad. Ser los y las protagonistas de nuestra historia". Y, ¡Cero contenciones! "Hay alternativas a atarnos e inmovilizarnos a la cama y las queremos ¡ya!". Retomando el libro de Beynon Ray, citar la historia de Pinel, director del Asilo de Bicêtre, en tiempos de Napoleón, que tras ver como hasta los "más ancianos y débiles estaban esposados, encadenados a las paredes o encerrados en mazmorras" mandó liberarlos. -¿Cómo dominará a esos locos una vez los haya libertado? –Por las suaves artes de la conciliación o el tono de una autoridad irresistible que pronuncia un mandato irrevocable. Era la coerción, sostenía Pinel, la que tornaba violenta a esa gente".

Recordar vejaciones padecidas es inevitable, se actualizan, día tras día, todo vuelve: los miedos, el sufrimiento, la indefensión ante contenciones mecánicas y químicas, "Es una práctica rutinaria en nuestro país, el setenta y nueve por ciento sufren efectos post traumáticos tras la contención". Imposibilitadas de movimiento mediante correas en tobillos, muñecas y pecho, las personas apenas pueden respirar. Escozor, picores y dolores por el llagado son insoportables. Si eres mujer "Es que te niegue a cambiarte cuando tienes el periodo". Javi Ballester, ante el micro, leyó manifestaciones como: "Llegó el inyectable para contenerme químicamente; algo que sigue sucediendo en cárceles, psiquiátricos y residencias de ancianos". También el artista Jose Luis Leal López verbalizó alegatos sobre crueles experiencias como la de un chico de dieciocho años ingresado, atado durante días, y que, según escribe su padre refiriéndose a la responsable médica informa: "ella se iba de fin de semana y no consideraba desatarle".

Graham Bell, artista transdisciplinar y VeróniKa Arauzo en representación de Orgullo Crítico Valencia estuvieron presentes, actualmente se encuentran "haciendo puente" con Orgullo Loco, Una pancarta multicolor refería: "Menstopia (Associació) + Ajudes $ Socials - Ratllar al personal". Pero, ¿Qué presupuesto real se baraja para la implantación de técnicas, no lesivas, en Salud Mental?

"Soy Orguloca ¿y tú? ¿Sabes quién eres?". El Colectivo Dis-Cuerdos (Movimiento del Desacuerdo) participó, así mismo el colectivo Locomún, GAM (Red de Grupos de Apoyo Mutuo en Salud Mental) e Imaginave (colectivo que potencia las aptitudes creativas) "Quieren crear un blog con Àmbit Associació.". ¿Y de representación institucional y política qué?

Apologías de exclusión y totalitarismos violan los derechos de seres humanos aún en el tecnológico siglo veintiuno. Fernando Savater, catedrático de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, apunta en su trabajo El valor de elegir: "Seamos todos éticos a mas no poder en el rechazo sin paliativos de la violencia, venga de donde venga, faltaría más"; y, ¿qué son las contenciones mecánicas y químicas en Salud Mental? David Cooper en ¿Quiénes son los disidentes?, escribió: "No todo es sólo desesperación. En los países occidentales muchos grupos activistas disidentes han empezado a militar contra la psiquiatría. Estos grupos están formados por trabajadores de la salud mental y por pacientes que luchan en común. Una de las organizaciones de este movimiento es el "Réseau International-Alternative á la Psychiatrie", formado en Bruselas en 1975".

Síndrome del cautiverio inducido en el que la desconexión con el cuerpo es mediante tortura de sujeción. Friedrich Nietzsche (Ecce Homo) relataba que "Un médico que me estuvo tratando mucho tiempo una presunta enfermedad mental, acabó diciéndome que mi sistema nervioso estaba totalmente sano, y que el único psicópata era él"

Hablando del cuerpo, Ruth Miguel Franco, doctora en Filología Española, Moderna y Clásica, autora de Unos cuerpos leía: "Yo ya llevaba la camisa apretada de la civilización". "La mayor parte de los ensayos (siete) están centrados en el cuerpo de la mujer, un rol protagónico, un texto feminista, un libro muy bien escrito", fueron algunas lisonjas ecuánimes del también escritor Pablo Miravet Bergón como presentador, en la Librería Bartleby (Ruzafa), de un ejemplo de. "Narrativa tardo postmoderna, donde los temas se canibalizan.".

Ruth Miguel vestía de negro, falda y suéter con cuello semicisne, leotardos y zapatones, evocando la icónica estética de Audrey Hepburn. en su rol existencialista en Una cara con ángel , película dirigida por el recientemente fallecido director estadounidense Stanley Donen. Actualmente lo que las personas hacen es "Medir el cuerpo como patrón de interacción social. Ponernos piezas de metal en las orejas no es más normal que ponerse piezas en los dientes. El hecho de pintarse las uñas se está modificando". ¡Y tanto! ahora resulta que la manicura es una de las cosas que ¡sí! pueden hacer las mujeres con su cuerpo según los discursos heteropatriarcales absolutistas y fanáticos. El cuerpo exterioriza, comunica, identifica, y en función de él y sus atributos, propios o adquiridos, genera la inclusión o exclusión en ámbitos sectarios sociales, culturales y económicos. Estigmatización en función del cuerpo y la mente. Al cuerpo se le venera, ataca, utiliza, disfraza, maltrata, droga, silencia, rechaza y multitud de otros manejos. El cuerpo, siendo intrínseco a la vida, sufre la incomprensión del (la) habiente durante gran parte de su existencia. Seres vivos hechos de carbono orgánico portan una información genética, "los rasgos distintivos de nuestra especie son un cerebro muy desarrollado en volumen, una capacidad única de fabricar instrumentos variados en muy diversos materiales, un lenguaje articulado, una infancia prolongada que supone un largo periodo de aprendizaje, y un modo de caminar bípedo. Somos un tipo original de primate", especifican Juan Luis Arsuaga e Ignacio Martínez, del Proyecto Atapuerca, en el estudio: La especie elegida. La larga marcha de la evolución humana.

Cuerpos femeninos emparedados han jalonado la historia. Paco Inclán, otro de los participantes en la introducción literaria, dictaminó: "El mundo de las mujeres era un mundo de mierda".

Una de las sentencias del aforista polaco Stanislaw J. Lec apunta: "De qué estás formado depende de la genética; en qué te convertirás, de la política".