Municipalisme i federalisme

Davant les noves eleccions municipals del diumenge 26 i una vegada allunyada -pel moment en l'àmbit autonòmic i estatal- l'amenaça gravíssima d'una involució política i social greu, ens toca a la ciutadanía centrar-nos en evitar-la també al nostres municipis.

És convenient recordar que fa quatre anys els valencians i valencianes, junt al veinat de moltes altres ciutats i pobles, o capitals com Madrid, Barcelona o Saragossa, forem capaços de llevar-nos de damunt la vergonya i la xacra d'estar governats en l'Ajuntament, la Diputació o la Generalitat per delinqüents, en alguns casos, que estan hui condemnats i en presidi.

Les persones que habitem en la capital hem de reivindicar l'orgull d'estar des de 2015 protagonistes d'un canvi de cicle que està fent possible la reversió del període regressiu que culminà dècades de corrupció i saqueig en una brutal crisi i el sofriment de moltes persones que perderen, cases, treballs i fins i tot vides.

Però el canvi que s'inicià en les places del 15M i que va fer possible que en molts llocs gent normal -com Maria Oliver des de l'Ajuntament de València, o Pablo Iglesias des del Congrés dels Diputats- fera política per a la majoria ràpidament ha estat contestat per part de qui no es resigna a deixar d'utilitzar les institucions de tots en benefici propi.

Tot i ser formidable l'onada de canvis que els darrers anys hem viscut estos no han estat mai possible sense vèncer en cada cas una resistència molt dura. Desallotjar el Govern Popular de Rajoy fa uns mesos, com ara reorganitzar amb un nou Parlament la majoria de govern, tornarà a requerir molt d'esforç i treball. Com el que ha fet Maria Oliver i els nostres regidors en l'Ajuntament de València,fent possible el govern de La Nau. I com el que hauran de tornar a fer ara amb molta ajuda i molts vots.

Els i les regidores de Podem han de fer possible que el canvi continue, eixa és la seua voluntat, el seu interès i la necessitat de la majoria dels valencians. I Maria Oliver ho sap. Que el canvi continue significa que la nostra ciutat no se desvincula de l'onada general de canvi. Que el nostre consistori continua cohesionant i articulant majories socials cap a una convivència més justa, solidària i lliure. Maria Oliveri els nostres regidors han d'assegurar que les nostres institucions municipals seran actives i faran costat amb altres, augmentant la força de la gran ona de valors cívics i de nous drets humans que des del respecte a la diversitat, a la natura i a la dignitat de totes les persones uneixen i l'empoderen la gent. Que fan per això inoperant, per extemporània, la fúria cega i la ràbia megalómana d'uns pocs personatges que estant ja com Donald Trump, clarament fora del nostre temps, encara que es resisteixen a abandonar-lo

Municipalisme de les persones ha de ser en l'ideari de Podem aquell que s'ocupa de millorar les circumstàncies en que la vida pot ser millor. El mon del treball en la nostra ciutat pot ser exemple de com ningú es queda enrere. Horaris regulats, sous suficients, participació dels treballadors en els objectius de l'activitat són premises d'una cultura cívica que no està tan lluny com per a quedar fora dels objectius al nostre abast. Implicació en les activitats econòmiques tradicionals i populars: recolzament de la indústria i el comerç local. Impuls i modernització de l'agricultura valenciana, la dels nostres llauradors tan injustament tractats per des de poderoses i opaques estructures econòmiques. Totes les institucions, i les municipals per ser les més properes tenen molt a dir i s'haurien d'involucrar en fer-ho possible.

Municipalisme de les persones és cuidar de la gent, de tota la gent. També de les minories. La gent gran, la que interactua amb el mon amb capacitats diverses, els col·lectius i persones invisibilitzats o denigrades per motiu de cultura, religió, color de pell o vida sexual. Tots som imprescindibles i junts som millors.

Municipalisme és federalisme perquè sense renunciar a com som s'hi integrem lliurement en com és qui volem. La nostra ciutat en tant que tercera capital en importància del país i mestissa des de sempre no pot viure d'esquena als reptes territorials que explotats pels intolerants amenacen la convivència. Pluriculturalitat, plurilingüisme i plurinacionalitat són valors valencians i són també la nostra proposta federal de convivència .

Municipalisme és liderar el futur. Un futur emocionant on els avanços científics i tecnològics posats al servei de la gent amplien tots els horitzons fent la vida de tots i cadascú més rica. La cultura ha de ser l'espai d'encontre on la secular manera valenciana de veure i viure el mon es troba i conflueix amb el que és millor, amb el que es fa millor i el que és més interessant arreu del planeta.

Maria Oliver, al cap dels regidors de Podem i de EUPV, al costat dels de Compromís i Psoe, amb el recolzament de la majoria dels valenciana ho haurien de poder fer si els ajudem el 26 M.