"Cáritas es un chiringuito"

Aquesta afirmació, del tot immoral i falsa, insultant i vergonyant, la va pronunciar la Sra. Rocío Monasterio, cap de llista de Vox a la presidència de la Comunitat de Madrid. I va ser José Luis Ferrando, columnista de Levante, en un excel·lent article a Religión Digital el passat dia 20, qui va respondre amb arguments, a l'afirmació infame de la Sra. Monasterio, posant en relleu el compromís solidari de Càritas a favor dels més desvalguts de la nostra societat.

Com contava José Luis Ferrando en el seu article, va ser ell mateix qui va sentir aquesta afirmació de la Sra. Monasterio, (que poden trobar a youtube) en el debat públic entre els candidats a la Comunitat de Madrid. A la pregunta, ple d'estranyesa, del Sr. Gabilondo, candidat socialista, sobre si Càritas era un "chiringuito", la Sra. Monasterio va respondre, sense cap mena de pudo ni de vergonyar, amb una afirmació rotunda i contundent: "Sí".

Aquesta opinió de la Sra. Rocío Monasterio sobre allò que constitueix el nucli de l'Església, la caritat, és a dir, l'amor als més desafavorits, és indigna d'una persona que vol representar el seu partit a la Comunitat de Madrid. Supose que aquesta afirmació infame de la Sra. Monasterio no haurà agradat gens ni miqueta al cardenal Cañizares, que fa uns mesos (Levante, 10 de desembre de 2018) deia que el partit Vox "es de derechas, en absoluto de extremaderecha" i a més, "totalmente constitucional". Deu ser per això que els diputats de Vox a les Corts Valencianes, van jurar el seu càrrec "por Dios y por España". Per altra part, resulta curiós que, quan en el passat dia 21, en la constitució del Congrés, el Sr. Rivera es va posar tan nerviós amb la fórmula que empraren els diputats independentistes per acatar la Constitució, ni ell ni els seus diputats a les Corts Valencianes, no manifestaren cap signe de desaprovació quan els diputats de Vox juraren "por Dios y por España".

Seria bo que els bisbes espanyols denunciaren l'afirmació infame de la Sra. Monasterio, per falsa i per demagògica. I perquè la resposta de la Sra. Monasterio constitueix un insult als voluntaris que treballen a Càritas, una organització que és la veu i el cor de l'Església i que, evidentment, és tot el contrari d'un "chiringuito", ja que atén les persones més fràgils de la societat. Com també seria bo que l'arquebisbe de València expressara (si no ho ha fet ja), la seua protesta per la fal·laç i indigna afirmació de la Sra. Monasterio.

Després que la Sra. Rocío Monasterio haja qualificat, d'una manera burda i indecent, Càritas com a "chiringuito", no sé si el cardenal Cañizares deu pensar encara que Vox no és d'extrema dreta.

I és que aquests que menyspreen Càritas i la seua tasca a favor dels més fràgils de la nostra societat i que alhora no tenen cap inconvenient en jurar "por Dios y por España", queden ben retrats pel teòleg Joseba Andoni Pagola, quan denuncia aquells que veneren el Crucificat i alhora menyspreen els crucificats del nostre món.

A la Sra. Monasterio, com li recomana, molt encertadament en el seu article José Luis Ferrando, li aniria bé fer cas del seu cognom i retirar-se uns dies a un monestir, perquè poguera reflexionar i corregir l'afirmació, tan injusta, que va fer sobre Càritas. I demanar perdó a Càritas per l'insult que aquesta senyora va fer.