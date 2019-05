Tras un fin de semana emotivo, con fuertes competiciones políticas y deportivas, hay que felicitar a los campeones en el campo y las urnas, aun no siendo a gusto de todos, y transmitir a quienes perdieron ese consuelo tan poco consolador de «otra vez será». Ahora llegarán los cotilleos, esos chismes sobre irregularidades y arbitrariedades en todas sus facetas.

Según se dice, cotillear es hablar con indiscreción o mala intención de personas o temas ajenos. Pero las redes sociales son un foco de cotilleos indiscriminados que todos consultamos. Y los programas de televisión. La cadena pública prepara ya su «Masterchef Celebrity», que será un gran cotillón, pero no de fin de año. El casting, con la ley de la oferta y la demanda en la mano, reunirá a una serie de personajes estrella de los programas del corazón. Estará Tamara Falcó, diseñadora, influencer, medio monja e hija de Isabel Preysler y Fernando Falcó, Marqués de Cubas. También «hijastra» de un Nöbel, Mario Vargas Llosá, y de un político, Miguel Boyer.

Cocinará toda una flor, algo marchita, de los cotilleos, Ana García Obregón, ex de Alexandro Lecquio y de unos cuantos más. Y Vicky Martín Berrocal, ex de un torero de padre renegado, Manuel Díaz, «El Cordobés». Una de las Flores, Elena Furiase, hija de Lolita y su ex Guillermo. La guapa actriz Ana Milán, alicantina recriada en Almansa, y ex mujer de Fernando Guillén Cuervo. También la ex gimnasta rítmica Almudena Cid, actual mujer del «Pasapalabra» Christian Gálvez. Y Miguel Ángel Rodríguez, que así no suena mucho, pero como «El Sevilla» suena con Mojinos Escocíos.

La risa la pondrán la catalana Yolanda Ramos, muy baqueteada en programas de TV y los hermanos Juan y José Salazar, antiguos «Chunguitos», ahora que sus hermanas Encarna y Toñi, Azúcar Moreno han abandonado «Supervivientes», reality relacionado con el talent «Masterchef», ya que Colate es hermano de Samantha Vallejo-Nájera, que comparte triunvirato con Pepe Rodríguez y Jordi Cruz en eso de las cocinas.

El valenciano Arturo Valls junto a Vanessa Romero han sido los elegidos por los valencianos como favoritos para salir de cañas por ahí, según una encuesta de Madison Market Research para Cerveceros de España. El elegido para compartir barra ha sido otro valenciano que no presume mucho de serlo, Pablo Motos, a quien hay que reconocer su profesionalidad. Operado de menisco el viernes, 17, reapareció el martes 21 en «El Hormiguero» apoyado en muletas. Su entrevista a Bertín Osborne ha levantado todo tipo de cotilleos y ampollas cuando el cantante, que canta mal pero habla claro, tachó de «banda de mamarrachos» a quienes criticaron a Amancio Ortega por su donación multimillonaria a la sanidad pública.

El cotilleo teatral nos traerá esta semana un gran espectáculo audiovisual en el Teatro Olympia. Nada menos que ese increíble «Carmina Burana» de los catalanes de «La Fura dels Baus», todo un fenomenal despliegue de fantasía y creatividad escénica que no hay que perderse aunque algunos partidos no se hayan ganado.

Por su parte, el Teatro Talía presentará el jueves «Volvió una noche», que con amor, humor e ingenio protagonizan Carlos Santos y Beatriz Carvajal, esa veterana y excelente actriz de la que poco o nada se sabía desde que la «mataron» hace años en «La que se avecina». Realmente, cualquiera sabe la que se avecina tras los resultados de ayer€