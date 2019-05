Alcossebre serà enguany l'escenari per a la gran cloenda assembleària del XIII Congrés de l'STEPV que tindrà lloc els dies 7, 8 i 9 de juny. Sota el lema Amb tu, +força, +lluny, 171 persones arribades de totes les comarques del País Valencià faran balanç de l'acció sindical duta a terme en cada racó del País Valencià per analitzar la situació del sistema educatiu en els tres sectors que representen: el públic no universitari, el privat i l'universitari. Els nostres congressos són el punt final d'un procés de debat participatiu fet des de la proximitat comarcal; són la culminació de l'acció sindical feta en cada centre de treball. Novament el XIII Congrés de l'STEPV permetrà la introspecció del nostre funcionament per continuar millorant-lo. Serà la continuïtat del treball entusiasta de la gent compromesa amb l'educació valenciana i amb la millora de les condicions laborals de les treballadores i treballadors.

Assistiran sindicats germans i organitzacions socials i polítiques del País Valencià i de diversos territoris de l'estat amb els quals ens uneixen forts lligams, per amistat i perquè compartim la defensa de l'escola pública, la protecció dels drets de les treballadores i els treballadors de l'ensenyament i la lluita per assolir una societat més justa, més lliure i més igualitària. Fet i fet, la població del Baix Maestrat serà la part final del debat que ha estat gestant-se durant els darrers mesos sobre els documents elaborats pel Secretariat Nacional: política sindical, finançament i organització. Ara, a Alcossebre, es farà la part final del debat per tancar i aprovar les propostes adreçades a contextualitzar, en l'actual conjuntura política, educativa i social, el nostre treball sindical i on es triaran les persones que coordinaran la tasca que cal continuar durant els quatre anys vinents. No debades, han estat més de 21.000 les persones que han reconegut el nostre treball sindical al llarg dels darrers anys i que amb el seu vot han dipositat la confiança en l'STEPV en les recents eleccions sindicals, en l'ensenyament públic universitari i no universitari, mentre les eleccions de la privada s'estan duent a terme. I és que el Sindicat és des de fa anys hegemònic en el sector educatiu valencià, creix i es consolida en tots els sectors educatius, des d'Infantil fins a la Universitat i en la totalitat de les comarques: des del Baix Segura fins al Baix Maestrat, des del Racó d'Ademús fins a la Marina Alta. Aquesta revalidació de la majoria absoluta ens dóna més força per anar més lluny i sempre al costat del col·lectiu docent, perquè els resultats electorals valoren el treball en defensa de totes i tots, de totes les situacions administratives, sectors i etapes educatives, especialment del personal precari del sector.

Només un sindicat de classe, valencià, feminista, autònom i assembleari com l'STEPV, treballa sense descans per millorar la vida del conjunt de les treballadores i treballadors valencians i fa seu el compromís amb l'educació valenciana: per construir un País de totes i tots, per a totes i tots, sense desigualtats socials, de gènere, edat o procedència. Per això, el Sindicat ha apostat per impulsar la Intersindical Valenciana, com a una eina per al conjunt de la classe treballadora valenciana i per estar present en els diferents moviments socials que lluiten per construir també una societat al servei de les persones, no de les elits econòmiques i financeres que ens espolien i ens volen desposseir dels nostres drets individuals i col·lectius. Sí, aquest XIII Congrés serà la cloenda de la revisió de l'intens treball del Sindicat i el punt de partida per enfortir-lo més encara, sempre amb la mirada fixa a servir els interessos del sector educatiu, a fer passos endavant per millorar el servei públic de la majoria de la població, a afavorir tota la comunitat educativa. I ho farem amb el mateix convenciment i d'ací quatre anys tornarem a analitzar i a debatre les línies d'acció sindical i continuarà ressonant en nosaltres la veu del Llach, perquè tindrem ben present no aturar-nos i tornarem a començar els nous passos per anar més lluny, sempre molt més lluny, amb més força, amb tu.