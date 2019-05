Necesario talante democrático

Alzarse con la Copa del Rey de fútbol tras once años sin ganar un título es una hazaña que la generación más joven de incondicionales del Valencia CF recordará como un hito histórico, casi tanto como la victoria socialista en las elecciones del pasado 28 de Abril y 26 de Mayo, en las que el PSPV-PSOE fue la fuerza más votada en la Comunitat Valenciana en cada una de las circunscripciones y en cada uno de los parlamentos.

Habrá tiempo de analizar los porqué, pero lo cierto es que hacía treinta años que el Partido Socialista no acumulaba tanto poder institucional en todos los niveles del Estado, especialmente en los Ayuntamientos de un gran número de municipios valencianos, donde no sólo ha revalidado alcaldías ampliando sus mayorías, sino que también ha logrado ser la fuerza más votada donde hacía décadas que no se recordaba.

Una generación de jóvenes socialistas ha logrado consolidar la llamada «revolución generacional» iniciada en 2015, siendo el aire fresco y relevo necesarios en un partido centenario. Se equivocan quienes no han entendido todavía que la juventud exige y reivindica, pero también le sobra capacidad para decidir sobre los asuntos que les afectan y ser protagonistas de su presente más inmediato.

Tanto apoyo popular expresado en las urnas comporta la enorme responsabilidad de saberlo administrar, con humildad y talante democrático. Demasiado tiempo hemos padecido la soberbia autoritaria de quienes confunden las mayorías absolutas con el absolutismo, con consecuencias devastadoras para la calidad democrática y gestión económica que ya conocimos en esta tierra.

La sociedad valenciana ha vuelto a confiar mayoritariamente en el PSPV como el partido hegemónico de la izquierda, para liderar la época de cambios que se nos presenta, llena de retos e incertidumbres, que sólo un proyecto transformador y de mirada abierta es capaz de afrontar sin dejar a nadie atrás. Hagámoslo con responsabilidad, generosidad y, como decía aquel Presidente, mucho talante.