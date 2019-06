Odio las palabras «normal» y «natural», también, la expresión «sentido común». Odio, además, la mentira voluntaria y, aunque me equivoque, o sea, mienta cientos de veces, juro por España, como García Smith, de los Smith de toda la vida, o por la belleza de Buxadé, que nunca es adrede, sino por prevención, por precipitación, por ligereza de cascos, por el tuntún o por la vuelapluma, si no me curo algún día.

Y por qué digo esto, se preguntarán ustedes (-«¿Por qué dices eso?»-nos preguntamos). Pues porque no es normal, ni natural, pero sí contrario al sentido común, la insistencia de la oposición en el relato (odio la palabra «relato») sobre la movilidad, los atascos y las almejas del carril bici. Se trata de una noticia falsa intencionada: no hay atascos ni se les espera, porque llegarían tarde; la movilidad progresa adecuadamente y estamos casi todos encantados con los carriles y a la espera de que proliferen como conejos en celo. Pero siguen recalcitrantes: ayer mismo, Fernando Giner declinó reunirse con Ribó porque no quiere hablar de «la peligrosidad del carril bici en la calle Colón», torna-li la trompa al xic!, cuando a la vista está que el único peligro del carril son los peatones, que cruzan amogollonados cuando les da la gana y por el mismo sitio (la gana). Por cierto, hablando de Giner, un día de la semana pasada se levantó con la tontuna hamletiana preguntándonos: «¿Tú qué quieres ser una Sucursal de la República Catalana o el Faro del Mediterráneo?» Y antes de que pudiéramos cerrar la boca ya se había echado la mano al cinto del que le pendía el colt de sheriff y nos soltó otra mosca cojonera: «Lo que yo quiero para mi ciudad es que Ribó se vaya de esta ciudad». O sea, el «enemigo» Ribó quedó proscrito en el territorio, desterrado bajo orden de alejamiento, ¡ostrakon que te crió!, por ser agricultor, ganadero o forastero en Faro del Mediterráneo City. ¿Esto es normal, Fernando?

Otra que tal, la Català, que se pide un contubernio, o sea, «altura de miras a los partidos constitucionalistas para evitar el gobierno de la izquierda radical nacionalista secesionista». Todo mentira que te cagas i fent força, es decir, voluntaria: confunde altura de miras con cerrar los ojos y miente por omisión y acción, porque Compromís, y ya que no estamos, Unidas, no son anticonstitucionalista ni secesionistas. Pero qué más da, para Català el lobo es Feroz, la bella es Durmiente y el capitán Trueno. En fin, aunque le hemos alquilado la bici a Ribó, nos quieren vender la moto. Por último, ¡Virgen del Carmen, haz que no me vuelva politólogo! Cúmplase.