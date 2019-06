Sabido es que los resultados electorales son susceptibles de muy diversas interpretaciones. Ahora bien, difícil es no considerar un incremento significativo de votos como una muestra de confianza a la que el elector asigna al menos alguna expectativa y responsabilidad que han de acometerse en un futuro inmediato.

Me atrevo a señalar una especial responsabilidad trasladada al Presidente de la Generalitat al atribuir encargos de gobierno. Mis razones suponen que el Presidente Sánchez no encargará a Podemos de la educación. En primer lugar, el campo de la educación en todos sus niveles es uno de los que requiere trasladar la organización y evaluación de la educación al PSPV, pues cuenta con una amplia tradición de gestión en este campo y de personas destacadas por su compromiso teórico y práctico con este sector de actividad al que se le encomienda algo tan complejo como es articular el conocimiento con la capacidad moral del individuo e incluso con su desarrollo de la sensibilidad. No solo hemos de lograr un sistema educativo que se despliegue sin autos judiciales y sin sobresaltos generados por cada normativa que emite, sino que protagonice y atienda una discriminación positiva de la educación pública, pues las clases medias urbanas, salidas de la educación pública, han dado la espalda a esa educación; preciso es invertir esa tendencia. Más aún, una política lingüística eficaz y, por tanto, de calidad solo arraigará con profundidad si la escuela pública la hace suya con competencia y fortaleza.

En segundo lugar, hemos de lograr una atención e incorporación a nuestra sociedad de los menores que están a cargo de la Generalitat. Nunca más queremos leer noticias de actuaciones policiales en sus centros, saber de rechazos de los municipios cuando tienen noticia de la instalación de sus residencias ni conocer fotos que muestran los suelos cubiertos por colchonetas o bien demoras en los pagos a quienes contribuyen con la atención de esta educación.

Compromis tuvo su oportunidad y hoy la debe recuperar el PSPV, sabiendo que solo mediante un programa educativo estudiado, evaluado y asistido por docentes muy cualificados se podrá dar una solución que honre a nuestra sociedad y la eduque en la solidaridad. Nunca entendí la razón para derivar de la Consellería de la Educación aquellos programas que son los más complejos y los más necesarios para quienes carecen de una asistencia familiar correcta.

Hoy es preciso recuperar ambos espacios para volver a denunciar lo que docentes de todos los niveles viven como una penosa abstracción: se habla y legisla de modo tal que los posibles objetivos asociados a un plan de estudios parecen ser independientes de la configuración sociopolítica que forma el entorno de la escuela, del instituto y de la misma universidad.