Del Botànic al Titànic

Según las informaciones científicas más solventes la continuada expansión material de nuestras sociedades nos empuja a una espiral de caos climático, extinciones masivas de biodiversidad y arrasamiento de ecosistemas imprescindibles para el bienestar y la salud de la humanidad. Las políticas públicas de la Comunitat Valenciana constituyen un ejemplo del letargo desarrollista en el que están los partidos de todo tinte ideológico. Los cuatro años de pacto «Del Botànic» han sido un fracaso en frenar la activa participación valenciana en la guerra contra nuestro territorio y nuestra casa planetaria.

Ante los dantescos riesgos del incendio climático, la responsabilidad y la sensatez ante el naufragio se ha dejado en manos de una niña de 16 años. Greta Thunberg exige a los gobiernos del mundo que digan la verdad sobre nuestra trágica situación de no futuro y de muerte de multitudes humanas y no humanas. Reclama el abandono de la malsana «normalidad» del crecimiento material que está haciendo el planeta inhabitable para la vida. La reciente declaración de emergencia climática adoptada por la mayoría de los grupos políticos del parlamento valenciano será un episodio más de macabra charlatanería política, si no se inician giros de 180 grados en el nocivo modelo desarrollista valenciano. ¿El nuevo gobierno valenciano iniciará realmente unas políticas climáticas valencianas realistas y justas con la gente y con los metabolismos de la Tierra?.

Hasta la fecha el Govern del Botànic solo ha hecho malabarismos retóricos en favor del «medio ambiente» y pequeñas acciones marginales que no cuestionan el desarrollismo desbocado. Así, el saldo socioecológico y climático de esta pasada legislatura ha sido el esperable: un fracaso rotundo por el incremento de la escala material de la economía valenciana, tan centrada como está en el turismo low cost de alto coste medioambiental, la construcción y la gran adicción a los combustibles fósiles.

Las percepciones y preocupaciones sociales van muy por delante de la indiferencia ecológica de las elites políticas y económicas, tal y como desde hace décadas constatan los estudios sociológicos. El apoyo ciudadano a los cambios ecológicos sería aún más fuerte si los líderes políticos dijeran la verdad sobre la decadencia dramática de los recursos naturales más vitales. Sin embargo el negacionismo práctico de la clase política suele echar las culpas sobre los hombros ciudadanos por su escasa «consciencia ambiental». Pero los cambios individuales voluntarios de los hábitos y estilos de vida no son suficientes para contrarrestar la colosal escalada de los males ecológicos alimentados por las políticas estructurales del crecimiento. Como gestores públicos y legisladores postergan la responsabilidad ambiental desentendiéndose de las perturbadas condiciones que siembran, para la gente y para nuestros parientes biodversos.

Durante la pasada legislatura el Govern del Botànic ha carecido de una pedagogía política que afronte las malas noticias socioecológicas sobre la gravedad de la enfermedad climática y ecológica. Ha renunciado a las políticas de buena vida común asociada a los valores de suficiencia, frugalidad y reparto, no de abundancia material ilimitada y despilfarro.

Ante la emergencia climática lo prioritario no es hacer algunas cosas buenas en «verde», que se ven contrarrestadas por el crecimiento de los volúmenes totales del consumo de recursos materiales y energías contaminantes.

Contrariamente, lo prioritario es reducir radicalmente el volumen total las cosas malas que se hacen. Por desgracia, las políticas públicas ambientales valencianas al uso, como pueden ser el reciclaje, la colocación de unas placas solares, el aumento de carriles bicis, o la tímida promoción de compras ecológicas, no eliminan ni reducen la cantidades totales de las actividades «sucias» valencianas. Estas políticas de «jardinería verde» solo disfrazan la escalada de la catástrofe ecológica alimentada activamente bajo el grito de guerra: ¡más crecimiento!

Ninguna medida que solo se centre en simples ajustes tecnológicos, como puede ser la mayor eficiencia en la producción, la electrificación o el consumo de recursos naturales, puede contrapesar la inflación de la destrucción material y ambiental que desencadenan las prioridades valencianas de la expansión turística, urbanística, agroindustrial y comercial.

Las emisiones globales a la atmósfera han seguido subiendo durante la pasada legislatura. Hay más emisiones tóxicas globales procedentes de la movilidad de coches, aviones, camiones y cruceros. En lugar de reducir sustancialmente la generación de residuos de todo tipo, éstos no han dejado de aumentar al tiempo que seguimos estando lejos de cumplir con las exigencias legales europeas de reducción, reutilización y reciclaje. Ha crecido el consumo de productos químicos agrotóxicos (antibióticos, pesticidas, plaguicidas y herbicidas...), cuyas sinergias y cócteles químicos diezman dramáticamente la biodiversidad y nuestra salud. Las tierras fértiles de las huertas valencianas periurbanas de ciudades y pueblos siguen esquilmándose. En vez de restringir drásticamente la circulación de vehículos y camiones contaminantes, se usurpa y contamina el espacio público con nuevas carreteras y ampliaciones de autovías para dar más espacio al cancerígeno tráfico. Ni siquiera se ha puesto en marcha un programa eficaz para proteger la joya valenciana de las zonas húmedas: el Parc Natural de la Albufera. Se proyectan un sinfín de expansiones urbanísticas en los barrios de València y la ampliación del puerto, que empeorarán la salud y habitabilidad urbana.

La canción de cuna en favor de «un nuevo modelo productivo» en boca del Consell, oculta que se vuelve con fuerza a las andadas del ladrillo, el turismo masivo y el consumo desbocado de recursos naturales vitales cada vez más escasos. El modelo económico valenciano actual es tremendamente destructivo e insolidario por su intensivo consumo de energía y recursos naturales de todo tipo, vengan de aquí o de cualquier otra parte del mundo.

El gobierno del Botànic II ha de poner los pies en tierra para salir cuanto antes del letargo, estableciendo planes multisectoriales de reducción drástica de las emisiones contaminantes a la atmósfera, con regulaciones ambiciosas para su cumplimiento, cuantificables y verificables, que amortigüen en lo posible las alteraciones climáticas y ecológicas en curso. Nos urgen unas leyes e inversiones valencianas que abandonen las ilusiones engañosas de querer reducir el problema climático al modelo de producción energética. Ya llegamos con tardanza para que el Botànic II saque adelante una Ley Valenciana del Cambio Climático, un plan energético valenciano, una ley de reducción de la generación de residuos, y una fiscalidad ecológica, entre otras iniciativas.

Como ha dicho Greta: «Quiero que actuéis como si nuestra casa estuviera en llamas. Porque lo está».