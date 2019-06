El mambo del "defuntiño"

Per fi, s'hi han decidit. Així començava Joan Fuster l'article sobre la retirada de l'estàtua eqüestre del general Franco del centre de la ciutat de València. Fuster, que el dia 21 farà vint-i-set anys que va morir, podria hui tirar mà del mateix encapçalament per anunciar l'exhumació del dictador del Valle de los Caídos prevista per al dia 10 de juny, si el Suprem no la paralitza. En 1983 l'estàtua va ser retirada per membres encaputxats del FRAP, que es van brindar voluntaris a fer la faena servint-se d'un camió i cordes metàl·liques que acabaren partint-se. Esperem que l'exhumació que s'anuncia no siga tan «pintoresca» -en paraules de Fuster- com el xou muntat per endur-se l'estàtua de la Plaça de l'Ajuntament (aleshores, Plaza del Caudillo).

Jo no sé si l'exhumació de Franco està al caure, perquè depèn de les ganes que tinga Murphy d'intervindre en l'assumpte. Però, per l'amor de Déu i el cavall de bastos! Que posen punt final ja a un ball que ha pillat al govern amb el pas canviat, convertint l'exhumació en un mambo: «un pasito p'alante/y un pasito p'atrás». Un vaivé reiterat com les ones que banyen les platges: «p'alante, p'atrás; p'alante, p'atrás». Un pas avant per complir la llei de Memòria Històrica i un pas enrere per l'obstruccionisme de l'entorn del dictador. El dia 10 podria ser el dia D. La inflexió verbal -podria- ho explica tot.

Si no fóra perquè tenim una democràcia plena de forats negres, el Valle de los Caídos faria dècades que hauria deixat de ser lloc d'exaltació de la Dictadura per passar a ser-ho de la memòria de totes les víctimes de la guerra. És inaudit concedir a les restes del dictador la deferència que ell no va tindre amb les seues víctimes. A què ve tant de mirament? No resulta elegant dir-ho, però s'alça la llosa, exhumen les restes, les beneeixen a escopinades i si la família no se'n fa càrrec s'inhumen en qualsevol ossari garantint-ne l'anonimat. Exhumar, inhumar i esfumar la memòria del defuntiño com s'esfuma un pet en una cistella.