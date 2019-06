El emblema de estos años

Excepto el ex presidente Fabra, que entró en el Palau como salió, es decir, bajo el palio de una sencillez instintiva y una austeridad obligada, en esta esquina de España, que es la nuestra, los titulares del Consell han echado mano de los materiales de la construcción para legar alguna obra monumental con vistas a la Historia. (Algo así como la Biblioteca de Mitterrand, pero no en ese plan tan grandilocuente, que los franceses o son muy moralistas o lo intelectualizan todo o parece que se les descomponga el mundo bajo sus pies) La pulsión de levantar algo, lo que sea, es como muy natural, y quizás esté relacionada con el reflejo pavloviano de conservación. El personal se niega a ser olvidado bajo los pliegues marmóreos de la posteridad, y los gobernantes, aunque a veces no lo parezca, también son peatones de la Historia. ¿Por qué no dejar huella de su estancia efímera en los despachos del poder?

Si tomamos el caso del presidente «de todos los valencianos», que administra las almas de cinco millones de personas y que vela por acrecentar su bienestar (el bienestar de la ciudadanía es el fin último de la política, no hay otro, ay!), qué menos que depositar, en beneficio de las futuras generaciones, un emblema como faro de sus ideas y de sus políticas. Uno está muy de acuerdo con esto porque un presidente sin emblema es como un gato sin ratón: algo para olvidar. Y en esta humanidad que habitamos, el olvido y el anonimato parecen ser cosas abyectas y despreciables. Tenga éxito en la vida; corónela con los efluvios de la fama; salga en la tele y muérase tranquilo. (El escritor que sale en El Final de la Escapada, de Godard, confiesa su ambición en la vida: convertirse en inmortal y después morir). La ambición, pese a todo, es un valor bastante reciente. En el medioevo el personal vivía en una inmovilidad ordinaria. El que nacía siervo de la gleba moría siervo de la gleba. Un buen zapatero tenía más prestigio que Goya, y Shakespeare no era sino un teatrero más. Hasta que no llegó el Romanticismo sólo la poesía era considerada como algo excelso. A partir de entonces, cambió el imaginario, y de ese patrón ochocentista vivimos hoy.

Las grandes obras de los presidentes, que es a lo que vamos, aún son herederas de aquella fuente de percepción. Los socialdemócratas de aquí, cuando los pilotaba Lerma, levantaron el Palau de la Música, la Ciudad de las Ciencias, el IVAM o el jardín del Turia. Los populares, con Zaplana y Camps al mando, obraron el Palau de les Arts, la Biblioteca Valenciana, la nueva Fe y otras cosas más fungibles como la F1 o los barcos de la Copa América.

Proyectos necesarios e innecesarios a la vez, según se mire. Hoy, el alcalde Ribó acaricia un diamante con rumbo a la eternidad: hacer del cauce último del río Turia un jardín que vislumbre el mar, que es el morir. Uno incluiría, en el nuevo vergel, un auditorio al aire libre, porque València es música (con pentagrama o sin pentagrama) y no tiene por qué ser menos que Chicago, donde el frío congela los violines.

Pero, ¿y el presidente Puig?. De repente, lo mismo que surge Mefistófeles ante Fausto, concibió un CaixaFórum muy refitolero con los amigos del norte, aunque todavía hay polvo bajo el Ágora, lo que sugiere que el ingenio va para largo (a ver si inauguran con una expo de Miquel Navarro, y así «colonizamos» a los catalanes nosotros). En todo caso, por si se demora el proyecto, o el azar concentra su incuria contra el propósito cultural, que nunca se sabe, uno buscaría otro símbolo más a mano que permitiera testimoniar estos años de reinado dual. Digo dual porque la evidencia de que hay que incluir a Oltra en la fotografía de este tiempo líquido resulta inapelable. Quizás una escultura con dos rostros para expresar el destino que enlaza a Puig y a Oltra sería lo mejor. Yo me inclinaría por el genial Plensa, que riega con sus enormes caras las plazas de medio mundo. Semblantes silenciosos, ojos cerrados, expresión de eternidad y ausencia, de enigma y paz. Recogimiento y elevación ante tanto ruido y tanto grito. Una cara mirando hacia el norte (hacia Finlandia y Canadá) y otra hacia el sur (el sur de la explotación). Piénsenlo. No hay mejor descripción de la dialéctica de estos últimos años, y de los venideros. Si toda obra artística intenta capturar el tiempo en el que se produce, no hay más que hablar. (Y, oigan, si cuela tendremos un Plensa en València, como Madrid o Barcelona, que no todo han de ser finanzas y carreteras y deseos prosaicos: también los gobernantes están obligados a gestionar la belleza).